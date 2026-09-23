El periodista marroquí Menen El Amrani niega que Marruecos organizara la entrada en Ceuta: "No hay ninguna prueba"

Menen El Amrani, periodista marroquí, ha defendido en Espejo Público la versión de que las autoridades de su país no organizaron la entrada masiva de finales de julio. Según explica, la frontera permanece blindada desde el 1 de agosto y recuerda que posteriormente hubo nuevos llamamientos para intentar cruzar, entre ellos uno del 15 de agosto, sin que se produjera otra entrada de las mismas características.

Para El Amrani, esto demostraría que cuando Marruecos decide reforzar el control fronterizo puede hacerlo. El periodista sostiene que, pese a las acusaciones que se han producido en las últimas semanas, ningún responsable político o de seguridad habría presentado, según su versión, una prueba que demuestre que Rabat organizó voluntariamente lo ocurrido el 30 y el 31 de julio.

La permisividad de Marruecos

El periodista también cuestiona que se atribuyera a Marruecos una supuesta permisividad deliberada durante aquellas jornadas. Recuerda que esos días coincidieron con los preparativos de la Fiesta del Trono, una de las principales celebraciones nacionales de Marruecos, y sostiene que buena parte de los efectivos de seguridad estaban movilizados para garantizar ese dispositivo.

Sus declaraciones llegan en un momento en el que existen versiones enfrentadas sobre lo ocurrido. El Gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado que no dispone de información que apunte a una participación de las autoridades marroquíes. Por otro lado, un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional apunta a la presencia de agentes marroquíes, uniformados y de paisano, que habrían guiado a parte de los migrantes hacia la frontera.

El Amrani defiende además que la frontera de Ceuta es un caso particular por su situación entre África y Europa. Asegura que el hecho de que quienes entran en la ciudad no puedan continuar hacia el resto del continente europeo hace que el propio control de esa frontera tenga unas características diferentes. Una visión que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre qué ocurrió realmente durante aquellas dos jornadas de julio y cuál fue el papel de Marruecos.

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