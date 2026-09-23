Mafias en la Costa del Sol: tres sucesos en 48 horas y una violencia cada vez más joven y brutal

Dos tiroteos y una operación policial contra una organización dedicada al narcotráfico han puesto el foco en la escalada de violencia en Málaga. Las bandas incorporan a miembros cada vez más jóvenes, utilizan armas de guerra y recurren a torturas incluso contra integrantes de sus propios grupos.

La Costa del Sol vuelve a estar en el punto de mira por la violencia vinculada al narcotráfico. En apenas 48 horas se han registrado tres sucesos relacionados con las mafias de la droga: una operación policial en Estepona y dos tiroteos que evidencian la creciente brutalidad de estas organizaciones. En la operación de Estepona han sido detenidas siete personas. Según la información expuesta en el programa, el mayor de los arrestados tiene 30 años. La UDYCO investiga además la posible participación de sicarios menores de edad procedentes de países como Suecia.

Una sala de torturas y armas de guerra

La violencia no se limita a los enfrentamientos entre bandas rivales. Las víctimas localizadas en una sala de torturas en un chalet de Estepona habrían sido castigadas por "fallar" en trabajos para su propia organización, según la investigación.

A esta brutalidad se suma el uso de armamento de guerra. En una operación desarrollada el pasado mes de julio se incautaron 30 fusiles de asalto AK-47, 11 granadas de mano, 11 pistolas, siete silenciadores, ocho chalecos antibalas y más de 5.000 cartuchos de distintos calibres. En la operación de Estepona, uno de los detenidos habría lanzado a la vivienda colindante una bolsa de deportes que contenía varios fusiles de asalto.

16 tiroteos en Málaga en lo que va de 2026

Los tiroteos relacionados con las mafias se suceden en la Costa del Sol. El año pasado se contabilizaron 12, mientras que en 2026 ya se han registrado 16 en la provincia de Málaga. A las organizaciones conocidas como la Mocro Maffia y las mafias del Este se suman ahora grupos que reclutan a jóvenes en países como Suecia y Dinamarca. Bandas más jóvenes, más violentas y con acceso a armas de gran calibre. La investigación trata de esclarecer si estos sucesos reflejan un repunte de la violencia dentro del negocio del narcotráfico y cómo están cambiando las organizaciones criminales que operan en la Costa del Sol.

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