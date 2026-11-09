Muy curiosa
Salmón con salsa de naranja de Karlos Arguiñano: “Ideal para cualquier celebración”
El cocinero nos ha propuesto una receta de salmón en la que lo acompaña con una rica salsa de naranja que le aporta mucho aroma al pescado y un toque cítrico que le va perfecto. Descubre esta receta perfecta para cualquier día o cualquier celebración.
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Karlos Arguiñano nos ha enseñado a preparar un delicioso Salmón con salsa de naranja, “llena de aromas y para comer como dios manda” según ha contado el chef de Cocina abierta de Karlos Arguiñano.
Además, el salmón es un pescado rico en Omega 3 y que podemos encontrar durante todo el año en el supermercado manteniendo un precio más o menos estable.
Ingredientes (4 p):
- 4 rodajas de salmón fresco
- 3 naranjas de zumo
- 50 g de huevas de salmón
- 2 dientes de ajo
- 80 g de azúcar moreno
- 1 cucharada de salsa de soja
- 1 trozo de jengibre fresco (10-15 g)
- 1 cucharada de harina refinada de maíz
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- pimienta blanca
- perejil
Elaboración:
Pela y pica finamente los ajos. Pela el jengibre y rállalo. Corta 3-4 trozos (twist) de piel de naranja y exprímelas para sacarles el jugo.
Para la salsa, pon el zumo de naranja en una sartén y agrega la soja, el azúcar, el ajo picado, los twists de naranja y el jengibre. Mezcla bien y deja que reduzca durante 10-12 minutos, hasta que empiece a coger cuerpo.
Cuela la salsa a una cazuela pequeña (separa los twists de naranja y córtalos en juliana fina). Diluye la harina de maíz en un poco de agua y agrégala a la salsa para que espese. Cuando vayas a servir, introduce las huevas de salmón y mezcla bien.
Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta las rodajas de salmón y cocínalas a fuego vivo por los dos lados, hasta que queden crujientes por fuera y suaves por dentro.
Emplata una rodaja de salmón por ración y salsea. Esparce por encima la juliana de naranja y espolvorea con perejil picado. Decora con una hoja de perejil.
Consejo:
La salsa de naranja es agridulce. Si te ha quedado muy ácida, puedes compensar con un toque de miel o una pizca de azúcar. Si te ha quedado muy dulce, puedes añadir unas gotas de zumo de limón o un toque de vinagre.
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