Salmón con salsa de naranja de Karlos Arguiñano: “Ideal para cualquier celebración”

Karlos Arguiñano nos ha enseñado a preparar un delicioso Salmón con salsa de naranja, “llena de aromas y para comer como dios manda” según ha contado el chef de Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

Además, el salmón es un pescado rico en Omega 3 y que podemos encontrar durante todo el año en el supermercado manteniendo un precio más o menos estable.

Ingredientes (4 p):

4 rodajas de salmón fresco

3 naranjas de zumo

50 g de huevas de salmón

2 dientes de ajo

80 g de azúcar moreno

1 cucharada de salsa de soja

1 trozo de jengibre fresco (10-15 g)

1 cucharada de harina refinada de maíz

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta blanca

perejil

Elaboración:

Pela y pica finamente los ajos. Pela el jengibre y rállalo. Corta 3-4 trozos (twist) de piel de naranja y exprímelas para sacarles el jugo.

Para la salsa, pon el zumo de naranja en una sartén y agrega la soja, el azúcar, el ajo picado, los twists de naranja y el jengibre. Mezcla bien y deja que reduzca durante 10-12 minutos, hasta que empiece a coger cuerpo.

Vierte el zumo en una sartén | antena3.com

Cuela la salsa a una cazuela pequeña (separa los twists de naranja y córtalos en juliana fina). Diluye la harina de maíz en un poco de agua y agrégala a la salsa para que espese. Cuando vayas a servir, introduce las huevas de salmón y mezcla bien.

Mezcla bien | antena3.com

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta las rodajas de salmón y cocínalas a fuego vivo por los dos lados, hasta que queden crujientes por fuera y suaves por dentro.

Cocina el salmón por ambos lados | antena3.com

Emplata una rodaja de salmón por ración y salsea. Esparce por encima la juliana de naranja y espolvorea con perejil picado. Decora con una hoja de perejil.

Consejo:

La salsa de naranja es agridulce. Si te ha quedado muy ácida, puedes compensar con un toque de miel o una pizca de azúcar. Si te ha quedado muy dulce, puedes añadir unas gotas de zumo de limón o un toque de vinagre.