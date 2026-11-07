“Tenemos mucha suerte”: El rol de Joseba Arguiñano y Eva Pilar como padres de familias numerosas

Eva Pilar, madre de familia numerosa, ha visitado la cocina de Joseba Arguiñano para cocinar unos sabrosos fingers de verdura y pollo. Una receta ideal para aquellos que, como el chef y su invitada, tienen niños pequeños en casa. Porque, como bien han explicado, no es fácil organizarse.

“¿Cómo te organizas para dar de comer a seis personas?”, le ha preguntado Joseba. Eva, por su parte, ha revelado que ella es la responsable de las tareas del hogar, habiendo abandonado su carrera laboral en pro de la crianza de los hijos. Una situación similar a la del propio Joseba, puesto que su mujer es la que se queda en casa para la educación de los niños.

“Qué suerte”, comentaba Arguiñano. Y es que, al modo de ver las cosas de Eva, “los niños necesitan una imagen del padre o de la madre presente en casa”. Una realidad que no todo el mundo se puede permitir; pero que, afortunadamente, ambos han celebrado poder estar viviendo hoy en día.