Vicente Vallés en La Mesa: "A los políticos les gusta ir a los programas de entretenimiento porque les permite evitar a los periodistas"

La entrevista de Santiago Abascal con David Broncano en La Revuelta ha acaparado buena parte del debate público durante los últimos días.

Sin embargo, Vicente Vallés ha llamado la atención sobre el diferente interés que han despertado las entrevistas realizadas en el mismo programa a otros representantes políticos, como Pedro Sánchez, Irene Montero o Gabriel Rufián. "Yo lo que no entiendo es por qué hablamos 48 horas seguidas de la entrevista a Santiago Abascal y no se habló nada de la entrevista al presidente del gobierno", ha señalado.

"Una cosa es ser un presentador de televisión, otra cosa es ser un periodista"

Vallés considera que los políticos recurren cada vez más a los programas de entretenimiento porque les permiten evitar a los periodistas y sus preguntas. El periodista ha distinguido entre los objetivos de ambos formatos: mientras que un programa de actualidad política busca profundizar en los asuntos de interés público, uno de entretenimiento tiene otras dinámicas y propósitos.

Por eso, ha defendido que no se debe esperar que un presentador de entretenimiento realice la misma entrevista que un periodista especializado en información política. "No se puede, ni se debe exigir, ni se debe siquiera tener la expectativa de que un programa de entretenimiento le haga a un político la entrevista que le haría un periodista en un programa informativo", ha explicado.

Los políticos y las redes sociales para evitar la intermediación del periodismo

El periodista también ha relacionado esta tendencia con el uso de las redes sociales por parte de los líderes políticos. Según ha apuntado, cada vez recurren más a estos canales para dirigirse directamente a los votantes, evitando la intermediación del periodismo.

Por otro lado, Cristina Pardo ha defendido que los presentadores de entretenimiento también pueden hacer entrevistas de gran calidad, aunque ha reconocido que abordar a un candidato político exige estar muy pegado a la actualidad y contar con una amplia documentación. Vallés ha coincidido en que esa preparación es necesaria cuando el objetivo es realizar una entrevista con contenido político.