Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ANÁLISIS

Vicente Vallés en La Mesa: "A los políticos les gusta ir a los programas de entretenimiento porque les permite evitar a los periodistas"

Vicente Vallés ha reflexionado en La Mesa sobre la presencia de los políticos en programas de entretenimiento y el debate generado por la entrevista de Santiago Abascal en Televisión Española.

Vicente Vallés en La Mesa: "A los políticos les gusta ir a los programas de entretenimiento porque les permite evitar a los periodistas"

Vicente Vallés en La Mesa: "A los políticos les gusta ir a los programas de entretenimiento porque les permite evitar a los periodistas"

Publicidad

Alejandro Hergon
Publicado:

La entrevista de Santiago Abascal con David Broncano en La Revuelta ha acaparado buena parte del debate público durante los últimos días.

Sin embargo, Vicente Vallés ha llamado la atención sobre el diferente interés que han despertado las entrevistas realizadas en el mismo programa a otros representantes políticos, como Pedro Sánchez, Irene Montero o Gabriel Rufián. "Yo lo que no entiendo es por qué hablamos 48 horas seguidas de la entrevista a Santiago Abascal y no se habló nada de la entrevista al presidente del gobierno", ha señalado.

"Una cosa es ser un presentador de televisión, otra cosa es ser un periodista"

Vallés considera que los políticos recurren cada vez más a los programas de entretenimiento porque les permiten evitar a los periodistas y sus preguntas. El periodista ha distinguido entre los objetivos de ambos formatos: mientras que un programa de actualidad política busca profundizar en los asuntos de interés público, uno de entretenimiento tiene otras dinámicas y propósitos.

Por eso, ha defendido que no se debe esperar que un presentador de entretenimiento realice la misma entrevista que un periodista especializado en información política. "No se puede, ni se debe exigir, ni se debe siquiera tener la expectativa de que un programa de entretenimiento le haga a un político la entrevista que le haría un periodista en un programa informativo", ha explicado.

Los políticos y las redes sociales para evitar la intermediación del periodismo

El periodista también ha relacionado esta tendencia con el uso de las redes sociales por parte de los líderes políticos. Según ha apuntado, cada vez recurren más a estos canales para dirigirse directamente a los votantes, evitando la intermediación del periodismo.

Por otro lado, Cristina Pardo ha defendido que los presentadores de entretenimiento también pueden hacer entrevistas de gran calidad, aunque ha reconocido que abordar a un candidato político exige estar muy pegado a la actualidad y contar con una amplia documentación. Vallés ha coincidido en que esa preparación es necesaria cuando el objetivo es realizar una entrevista con contenido político.

Mariló Montero, en La Mesa

Mariló Montero revive su entrevista con David Broncano tras la protagonizada por Santiago Abascal: "Yo entré a su juego"

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

Receta de ahorcaditos de Karlos Arguiñano

Un postre clásico homenaje a La Rioja: Receta de ahorcaditos de Karlos Arguiñano

Máximo Huerta, sobre las entrevistas a políticos: "No quiero que me los humanicen, quiero que me los fiscalicen"

Máximo Huerta, sobre las entrevistas a políticos: "No quiero que me los humanicen, quiero que me los fiscalicen"

Fraude Pulseras

María Martín denunció en 2024 el fraude de las pulseras antimaltrato contra la violencia de género: "Pusieron maltratadores en libertad"

Guisito de huevos, patatas y espárragos de Arguiñano: "Receta sencilla, sabrosa y para vegetarianos”
Ideal para vegetarianos

Guisito de huevos, patatas y espárragos de Arguiñano: "Receta sencilla, sabrosa y para vegetarianos”

Pablo López
Mañana a las 22:00h

Avance exclusivo de La Voz: la reacción de los coaches con esta talent que revoluciona el escenario

Barcelona trabajador
Huelga general

Hablamos con un propietario de un quiosco de Barcelona que se enfrentó contra los manifestantes de la huelga por querer seguir trabajando: "Tengo derecho"

El propietario de un quiosco de Barcelona protagonizó un tenso enfrentamiento con varios huelguistas después de negarse a secundar el paro y defender su derecho a abrir el negocio con normalidad. Su decisión desató un conflicto que refleja el choque entre el derecho a la huelga y el de aquellos trabajadores que quieren continuar con su actividad.

Mika, coach de La Voz 2026
CONTENIDO EXCLUSIVO

Mika, totalmente perdido con el juego de la canción escacharrada: "Es el ritual de belleza de Melendi"

Los cinco coaches de La Voz se han enfrentado al juego de la canción escacharradas y, sin duda, Mika ha sido el que peor lo ha pasado a la hora de adivinar el tema del que se trataba.

Garamendi Espejo

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE: "Una media del 5% ha ido a la huelga general, es un fracaso"

Vicente Vallés en La Mesa: "A los políticos les gusta ir a los programas de entretenimiento porque les permite evitar a los periodistas"

Vicente Vallés en La Mesa: "A los políticos les gusta ir a los programas de entretenimiento porque les permite evitar a los periodistas"

El PNV ni facilitará un Gobierno con Vox ni repetirá legislatura: “Con el mismo esquema actual no lo veo”

¿Qué espera el PNV tras las elecciones generales? "No contemplamos un Gobierno PP-Vox, pero repetir el esquema actual tampoco"

Publicidad