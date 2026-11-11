Salteado de verduras con hongos de Karlos Arguiñano: “Este plato no debería falta en ninguna casa”

Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha propuesto una deliciosa receta de aprovechamiento en la que los hongos son el elemento principal y se le puede acompañar de cualquier verdura que tengamos en casa. Sano y sencillo para preparar en cualquier ocasión.

Ingredientes (4 p.):

8-10 hongos (boletus)

1 cebolleta

1 pimiento verde

2 zanahorias

1 calabacín

2 dientes de ajo

100 ml de vino blanco

aceite de oliva virgen extra

sal

1 cucharadita de tomillo

perejil

Elaboración:

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pica finamente la cebolleta y el pimiento verde, introdúcelos y deja que se vayan pochando durante 5-6 minutos. Pela y corta las zanahorias en bastones finos y añádelos. Pela el calabacín (una tira sí y una no), córtalo en bastones y agrégalos. Sazona y saltea a fuego moderado durante 7-8 minutos. Cuando las verduras estén a punto, condimenta con el tomillo, vierte el vino y deja que se evapore el alcohol.

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Lamina los hongos e introdúcelos. Sazona y saltéalos durante 3 minutos. Cuando los hongos estén casi a punto, añade los ajos pelados y finamente picados, sazona y sigue salteando a fuego vivo otros 2 minutos. Espolvorea con perejil picado. Pasa los hongos a la cazuela de las verduras y mezcla bien.

Sirve y decora el plato con una hoja de perejil.

Consejo:

Si notas que la sartén se queda muy seca pero las verduras aún están un poco duras, no añadas más aceite. Añade una cucharada de agua o caldo; el vapor que se generará terminará de cocinarlas en segundos sin engrasar el plato.