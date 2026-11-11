Para 4 personas
Salteado de verduras con hongos de Karlos Arguiñano: “Este plato no debería falta en ninguna casa”
Karlos Arguiñano nos ha enseñado a hacer la receta de salteado de verduras con hongos, un plato perfecto y muy sano que puedes elaborar con cualquier verdura que tengas en casa.
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Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha propuesto una deliciosa receta de aprovechamiento en la que los hongos son el elemento principal y se le puede acompañar de cualquier verdura que tengamos en casa. Sano y sencillo para preparar en cualquier ocasión.
Ingredientes (4 p.):
- 8-10 hongos (boletus)
- 1 cebolleta
- 1 pimiento verde
- 2 zanahorias
- 1 calabacín
- 2 dientes de ajo
- 100 ml de vino blanco
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- 1 cucharadita de tomillo
- perejil
Elaboración:
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pica finamente la cebolleta y el pimiento verde, introdúcelos y deja que se vayan pochando durante 5-6 minutos. Pela y corta las zanahorias en bastones finos y añádelos. Pela el calabacín (una tira sí y una no), córtalo en bastones y agrégalos. Sazona y saltea a fuego moderado durante 7-8 minutos. Cuando las verduras estén a punto, condimenta con el tomillo, vierte el vino y deja que se evapore el alcohol.
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Lamina los hongos e introdúcelos. Sazona y saltéalos durante 3 minutos. Cuando los hongos estén casi a punto, añade los ajos pelados y finamente picados, sazona y sigue salteando a fuego vivo otros 2 minutos. Espolvorea con perejil picado. Pasa los hongos a la cazuela de las verduras y mezcla bien.
Sirve y decora el plato con una hoja de perejil.
Consejo:
Si notas que la sartén se queda muy seca pero las verduras aún están un poco duras, no añadas más aceite. Añade una cucharada de agua o caldo; el vapor que se generará terminará de cocinarlas en segundos sin engrasar el plato.
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