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Salteado de verduras con hongos de Karlos Arguiñano: “Este plato no debería falta en ninguna casa”

Karlos Arguiñano nos ha enseñado a hacer la receta de salteado de verduras con hongos, un plato perfecto y muy sano que puedes elaborar con cualquier verdura que tengas en casa.

Salteado de verduras con hongos de Karlos Arguiñano

Salteado de verduras con hongos de Karlos Arguiñano: “Este plato no debería falta en ningún hogar”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha propuesto una deliciosa receta de aprovechamiento en la que los hongos son el elemento principal y se le puede acompañar de cualquier verdura que tengamos en casa. Sano y sencillo para preparar en cualquier ocasión.

Ingredientes (4 p.):

  • 8-10 hongos (boletus)
  • 1 cebolleta
  • 1 pimiento verde
  • 2 zanahorias
  • 1 calabacín
  • 2 dientes de ajo
  • 100 ml de vino blanco
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • 1 cucharadita de tomillo
  • perejil

Elaboración:

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pica finamente la cebolleta y el pimiento verde, introdúcelos y deja que se vayan pochando durante 5-6 minutos. Pela y corta las zanahorias en bastones finos y añádelos. Pela el calabacín (una tira sí y una no), córtalo en bastones y agrégalos. Sazona y saltea a fuego moderado durante 7-8 minutos. Cuando las verduras estén a punto, condimenta con el tomillo, vierte el vino y deja que se evapore el alcohol.

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Lamina los hongos e introdúcelos. Sazona y saltéalos durante 3 minutos. Cuando los hongos estén casi a punto, añade los ajos pelados y finamente picados, sazona y sigue salteando a fuego vivo otros 2 minutos. Espolvorea con perejil picado. Pasa los hongos a la cazuela de las verduras y mezcla bien.

Sirve y decora el plato con una hoja de perejil.

Consejo:

Si notas que la sartén se queda muy seca pero las verduras aún están un poco duras, no añadas más aceite. Añade una cucharada de agua o caldo; el vapor que se generará terminará de cocinarlas en segundos sin engrasar el plato.

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