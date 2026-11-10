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Del centro de Italia

Receta de tallarines caccio e pepe de Arguiñano: “Un plato magnífico y sencillo”

Cocina abierta de Karlos Arguiñano ha cocinado un plato homenaje a los pastores del centro de Italia, una receta de tallacines caccio e pepe muy interesante y sencilla a la hora de elaborarla.

Receta de tallarines caccio e pepe de Arguiñano

Receta de tallarines caccio e pepe de Arguiñano: “Un plato magnífico y sencillo”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Karlos Arguiñano ha explicado la importancia de esta receta que hacían los pastores en el centro de Italia. Los tallarines los podían transportar de un lado a otro y la pimienta les ayudaba a entrar en calor en las frías noches de invierno. Un plato sencillo y magnífico para sorprender en tu mesa.

Ingredientes (4 p.):

  • 400 g de tallarines
  • 250 g de queso romano pecorino
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • 20-25 granos de pimienta negra
  • perejil

Elaboración:

Calienta agua con sal en una cazuela. Cuando comience a hervir, introduce los tallarines y deja que se cocinen durante un minuto menos del tiempo que indique en el paquete. Escúrrelos (reserva el agua de cocción) y ponlos de nuevo en la cazuela con 2-3 cucharadas de esa agua y con 1 cucharada de aceite para que no se peguen. Cocínalos hasta que se absorba toda el agua.

Cuece los tallarines doce minutos
Cuece los tallarines doce minutos | antena3.com

Mientras se cuece la pasta, ralla el queso en un bol amplio. Vierte un poco de agua de cocción del queso. Ve mezclando con un batidor manual mientras vas añadiendo el agua de cocción justo hasta obtener una crema. Es recomendable ir añadiendo el agua poco a poco para que no quede aguada la salsa.

Vierte la salsa de cocción sobre el queso rallado
Vierte la salsa de cocción sobre el queso rallado | antena3.com

Pon los granos de pimienta en un mortero y machácalos bien. Tuéstala a fuego moderado en una sartén sin aceite. Añádela al queso y mezcla bien.

Vierte la salsa de queso y pimienta sobre los tallarines. Mezcla bien. Sirve enseguida con un poco más de pimienta negra (si quieres) y decora con perejil.

Consejo:

Tuesta los granos de pimienta negra enteros en una sartén seca a fuego medio durante un minuto hasta que suelten su aroma, luego muélelos en un mortero.

Consejo:

Cuece la pasta en una olla con menos agua de lo habitual. Esto concentra mucho más el almidón, que es lo que emulsiona el queso.

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