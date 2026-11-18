Ser miembro de una mesa electoral puede ser un gran inconveniente para muchos porque, en caso de no estar justificado, faltar puede convertirse en un delito. Entre las excusas para librarse de la mesa está estar embarazada de más de seis meses, tener una cirugía prevista para ese día o estar de baja, entre otras cosas.

Jairo, por ejemplo, es un joven al que han llamado a una mesa electoral. Este ha sido padre hace seis meses por primera vez y le encantaría justificar su ausencia en la mesa.

"Además de tener un bebé de seis meses, soy autónomo de lunes a sábado y el único día que tengo para estar con él, me toca mesa electoral", afirma Jairo. Además, sostiene que la madre del bebé es médico y estará trabajando ese día.

Ahora, Jairo deberá justificar que está a cargo de un menor y que no podría estar en la mesa. ¿Se librará finalmente de estar en la mesa electoral?