Isa apuntaba maneras en el panel de “Falsa definición” cuando, tras caer en Todas las vocales, utilizaba el gajo y desvelaba buena parte de la pantalla de Brian de golpe. Sin embargo, las dudas la han asaltado de pronto y ha pedido una consonante inexistente.

De este modo, Antonio tomaba los mandos de la ruleta y, tras conseguir 275€, la segunda parte del Gran Premio y el gajo de la Doble letra, el concursante ha triunfado a lo grande. La casilla de los 1.000€ ha hecho acto de presencia y Antonio la ha sabido aprovechar.

No bastante con pedir una consonante repetida, ha gastado la Doble letra para colocarse con un espectacular panel de 3.275€. Un marcador que se ha enfundado directamente en el bolsillo cuando resolvía el panel correctamente; a pesar de haber sido, como ha expresado Jorge Fernández, “pura chamba”.