Fina ha descubierto que las críticas negativas que escucharon Claudia y Valentina no iban dirigidas a sus fotografías, sino a los cuadros de Bianca. Preocupada por ella, ha decidido acercarse para saber cómo se encontraba.

Sin embargo, su gesto ha desencadenado una acalorada discusión en Sueños de libertad. Bianca ha interpretado su preocupación como una muestra de condescendencia y le ha pedido que no se compadezca de ella. Fina solo pretendía ayudar, pero el éxito de sus fotografías ha terminado por aumentar la tensión entre ambas. ¿Conseguirán superar este nuevo conflicto?