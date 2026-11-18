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Y AHORA SONSOLES
Edurne y David de Gea se separan tras 16 años juntos: la distancia habría acabado desgastando su relación
Lorena Vázquez ha confirmado en Y ahora Sonsoles la ruptura de la cantante y el futbolista, una decisión que habría partido de Edurne y que ninguno ha anunciado públicamente.
La relación entre Edurne y David de Gea habría llegado a su fin después de más de 16 años juntos y una hija en común. Según ha revelado Lorena Vázquez, la separación ha sido una decisión especialmente difícil para ambos.
La periodista ha explicado en Y ahora Sonsoles que no existen terceras personas y que el principal motivo ha sido la distancia. Sus compromisos profesionales les habrían impedido convivir durante su relación, provocando un desgaste progresivo. Aunque ninguno se ha pronunciado públicamente, De Gea ha compartido una canción en redes sociales que podría interpretarse como una indirecta.