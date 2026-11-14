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El aviso de Karlos Arguiñano con los hongos de temporada: este es el color del que siempre desconfía

La llegada del otoño convierte a las setas y los hongos en los grandes protagonistas de los fogones, aunque su recolección y consumo requieren siempre la máxima precaución.

El aviso de Karlos Arguiñano con los hongos de temporada: este es el color del que siempre desconfía

El aviso de Karlos Arguiñano con los hongos de temporada: este es el color del que siempre desconfía

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Julián López
Julián López
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El otoño es temporada de hongos y setas, por ello Karlos Arguiñano ha fascinado a los fans de Cocina abierta con salteado de verduras con hongos, un plato muy sano que se puede hacer prácticamente con cualquier verdura.

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Mientras preparaba la receta, Karlos Arguiñano ha contado curiosidades de los hongos, comentando la forma esponjosa que le caracteriza con respecto a otras setas.

También ha señalado que, al cortar los hongos, la base del hongo se queda blanca. Pero el chef ha señalado que hay otros hongos que adquieren otro color, pudiendo ser indigestas o hasta venenosas, por lo que ha aprovechado para avisar: “No cojáis ni comáis setas sin que haya un experto al lado”.

Arguiñano asegura que está prohibido hacer menús con setas en las casas reales, y antiguamente había alguien que probaba la seta antes. “Debe haber antecedentes”, ha bromeado el chef. En el vídeo tienes todos los detalles de este truco, ¡dale al play y descúbrelos!

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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