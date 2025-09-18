Antena 3 LogoAntena3
Juanra Bonet saca su lado más gamberro con Basaneros: “Lo siento tanto”

El equipo ha visto cómo se cumplía la premonición de una de sus jugadoras, que se decantó por la opción más cercana a la escalera de la piscina.

Juanra Bonet saca su lado más gamberro con Basaneros: “Lo siento tanto”

Alberto Mendo
‘Las Meninas’ de Diego Velázquez es uno de los cuadros más conocidos del arte español, si no el que más. Sin embargo, recordar todos los detalles que aparecen se ha convertido en un rompecabezas para Basaneros en Juego de pelotas. En concreto, la pregunta ha girado en torno a qué personajes aparecen de entre las seis opciones que el equipo ha encontrado, sabiendo que sólo una era falsa.

De inicio, Basaneros sólo tenía claro que aparece el propio pintor. Ahí se ha situado Paco, el jugador al que querían salvar preferentemente. A partir de ahí, sus compañeros se han dejado llevar por sensaciones. Bego ha decidido por otro motivo que ha terminado siendo premonitorio: “Ahí porque salgo derechita a la escalera”.

Una vez que el equipo ha confirmado sus respuestas, Juanra Bonet ha sacado su lado más gamberro al revelar que las seis pelotas no iban a caer a la vez, sino en dos tandas, añadiendo más tensión al momento y a los jugadores. “Lo siento tanto”, se disculpaba con una sonrisa malévola.

La opción que Besoneros ha dejado libre es José Nieto Velázquez, pero era de una de las correctas. Bego ha visto cómo se cumplía su premonición y ha caído a la piscina. ¡Qué cuadro!

