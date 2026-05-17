"Soy adicta al hielo": Descubre los secretos de Lydia Lozano

El momento en el que Lydia Lozano aparecía bajo Pizza es ya historia de Mask Singer. Un desenmascaramiento repleto de euforia, en especial entre los acertantes de la velada: Boris Izaguirre y Ana Milán. Sin embargo, antes de dejar ir a la máscara, la periodista ha querido sincerarse con el equipo del programa.

"Soy adicta al hielo", empieza contando Lozano, dejando claro qué no puede faltar en su casa. De igual modo, confiesa qué no puede haber en su vida: "Las mentiras".

Sus artistas y canciones favoritas, el cine que más le apasiona (incluyendo director predilecto) o el lugar del mundo al que volvería una y otra vez son otros de los secretos que ha querido confesar. Porque todos saben ya quién es Pizza; no obstante, Lydia siempre tiene algo nuevo con lo que sorprender.

¿Quieres conocerla más a fondo? Dale play al vídeo de arriba y disfruta de la entrevista completa tras su paso por Mask Singer.

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