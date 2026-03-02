Arrancan las grabaciones de la nueva temporada de Juego de pelotas con Patricia Conde como presentadora

Juego de pelotas regresa a Antena 3 tras convertirse en el mejor estreno en televisión en España en más de dos años. El concurso, que arrasó en su primera temporada, prepara ya su nueva etapa con importantes novedades: Patricia Conde será la presentadora de las nuevas entregas, cuyas grabaciones han comenzado.

La actriz y comunicadora será la maestra de ceremonias en esta renovada edición en la que volverán a enfrentarse dos equipos de cinco concursantes por un premio en metálico. Seis bolas gigantes, unapiscina y muchas preguntas marcarán el ritmo de un formato que combina humor, conocimientos y espectaculares chapuzones.

En su primera temporada, Juego de pelotas firmó un 18,6% de share y 1,4 millones de espectadores de media, superando los 4 millones de espectadores únicos. Lideró frente a sus rivales y destacó especialmente entre el público infantil (17,8% de cuota entre 4 y 12 años), así como entre jóvenes, mujeres y mayores de 65 años.

Así es Juego de pelotas

En cada entrega de este formato, que mezcla un concurso de preguntas de alto riesgo con una competición a gran escala, dos equipos se enfrentan sobre una plataforma elevada con único objetivo: acumular la mayor cantidad de dinero para pasar a la ronda final. Dos equipos de cinco personas se enfrentan en cada programa, poniendo a prueba sus conocimientos. Los participantes deberán responder a un cuestionario de opción múltiple mientras se sitúan frente a bolas gigantes que pueden detenerse o empujarlos sin piedad a una piscina si fallan en su elección. Porque en ‘Juego de Pelotas’, si te equivocas, te llevas un buen chapuzón.