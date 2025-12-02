Antena 3 LogoAntena3
Abierto el casting para participar en la segunda temporada de Juego de pelotas

Después del éxito de la primera temporada, el concurso busca participantes para la grabación de sus nuevos programas. ¿Crees que puedes escapar del chapuzón y ganar el premio final? Inscríbete.

Juego de pelotas ya prepara su segunda temporada y tú puedes ser uno de los próximos concursantes. Después de una primera temporada que conquistó a la audiencia en Antena 3, el concurso volverá a grabar nuevos programas próximamente y está buscando a sus próximos invitados.

Si crees que puedes resolver una serie de preguntas de cultura general y, sobre todo, si tienes el instinto para saber esquivar las pelotas gigantes, esta es tu oportunidad. Apúntate al casting del programa para conseguir llevarte el premio final y librarte de los icónicos chapuzones que ofrece uno de los concursos más divertidos de la televisión.

Si quieres entrar en el proceso de casting, apúntate aquí y la productora, Warner Bros. ITVP España, se pondrá en contacto contigo.

¡Anímate y mucha suerte!

