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Halis perdona a Abidin y toma una decisión que cambia la familia para siempre: esta noche, en Una nueva vida

La reconciliación más esperada llega por fin a la mansión. Halis Korhan decide que es el momento de dejar atrás el orgullo y recuperar a su sobrino.

Halis perdona a Abidin y toma una decisión que cambia la familia para siempre: esta noche, en Una nueva vida

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La mansión Korhan vive una noche histórica que lo cambia todo. En mitad de una cena con todos los miembros de la casa, Halis Korhan toma la palabra para dar un mensaje de unidad que deja a todos sin aliento.

El patriarca compara a su familia con un engranaje perfecto donde cada pieza es vital: "Si le falta una sola tuerca, la máquina se para", afirma para dejar claro que no piensa permitir más grietas en su legado.

Con un gesto que nadie espera, Halis se dirige a su sobrino Abidin para cerrar las heridas del pasado. El abuelo le pide a Abi que levante la cabeza y le mire a los ojos cuando hablen, demostrando que vuelve a confiar plenamente en él. Tras meses de tensiones y secretos, el jefe del clan ordena que pongan platos para Abidin y Suna, animándolos a sentarse a la mesa.

Esta noche, los Korhan demuestran que siguen avanzando y que están más unidos que nunca frente a sus enemigos. No te pierdas este momentazo a las 22:00 horas en Antena 3. Disponible ya en atresplayer.

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