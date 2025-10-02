Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 5

Typical Martínez gana los 100.000 euros en Juego de pelotas: ¡gracias a una intuición con Alberto Contador!

La familia procedente de Tarrasa se ha convertido en el primer equipo que conquista el mayor premio del concurso.

Typical Martínez gana los 100.000 euros en Juego de pelotas: ¡gracias a una intuición con Alberto Contador!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Estábamos deseando que ocurriera en Juego de pelotas y lo ha conseguido Typical Martínez: ¡es el primer equipo que conquista los 100.000 euros! Alberto, como capitán del equipo, ha estado brillante en esta ronda decisiva y ha sabido jugar muy bien para ganar el gran premio del concurso. Además, sólo él había sobrevivido entre este quinteto familiar.

¡Victoria por la mínima! Alberto sobrevive al doble piscinazo de Typical Martínez

En la ronda final, Alberto ha preferido jugar con el tema ‘historia’ y descartar ‘música’. La pregunta le ha hecho viajar al año 1982: ¿qué ocurrió entonces? El jugador ha tenido que ir acertando las opciones una a una, tratando de evitar la única incorrecta. La tensión y la ilusión han ido creciendo según iba evitando caer a la piscina.

El momento de mayor suspense ha llegado cuando sólo quedaban dos respuestas. Alberto ha hecho el pequeño amago de elegir ‘Boda de Lady Di’, pero ha acabado situándose sobre ‘Nace Alberto Contador’. Ha elegido bien porque no se ha llevado el pelotazo… ¡y ha dado a Typical Martínez los 100.000 euros! Todo el equipo, incluido el propio Alberto, lo ha celebrado dándose un chapuzón. ¡Revive este momento histórico en Juego de pelotas!

Antena 3» Programas» Juego de pelotas

Publicidad

Programas

Typical Martínez gana los 100.000 euros en Juego de pelotas: ¡gracias a una intuición con Alberto Contador!

Typical Martínez gana los 100.000 euros en Juego de pelotas: ¡gracias a una intuición con Alberto Contador!

¡Victoria por la mínima! Alberto sobrevive al doble piscinazo de Typical Martínez

¡Victoria por la mínima! Alberto sobrevive al doble piscinazo de Typical Martínez

El sufrimiento de una jugadora de Typical Martínez ante un posible pelotazo: “Lo estoy pasando fatal”

El sufrimiento extremo de una jugadora de Typical Martínez ante un posible pelotazo: “Lo estoy pasando fatal”

Torija Girls cambia el cuento: se inventan al octavo enanito de Blancanieves
Mejores momentos | Programa 5

Torija Girls cambia el cuento: se inventan al octavo enanito de Blancanieves

Una jugadora de Torija Girls hace un Remedios Cervantes: “No me tenía que haber cambiado”
Mejores momentos | Programa 5

Una jugadora de Torija Girls hace un Remedios Cervantes: “No me tenía que haber cambiado”

Disfruta de la entrevista completa a Vicente Vallés en El Hormiguero
No te lo pierdas

Disfruta de la entrevista completa a Vicente Vallés en El Hormiguero

El periodista ha disfrutado de una noche marcada por el rigor periodístico y la actualidad.

¡Agua cristalizada en segundos! Marron sorprende a Vicente Vallés creando una 'uva de cristal'
Impresionante

¡Fruta cristalizada en segundos! Marron sorprende a Vicente Vallés creando una 'uva de cristal'

El equipo de ciencia ha encontrado la fórmula exacta para cristalizar una uva sumergiéndola en agua muy fría.

El análisis de Vicente Vallés sobre un adelanto electoral: "Es posible, es arriesgado"

El análisis de Vicente Vallés sobre un adelanto electoral: "Es posible, es arriesgado"

Vicente Vallés da su opinión sobre Feijóo: "Estar en la oposición es muy complicado"

Vicente Vallés da su opinión sobre Feijóo: "Estar en la oposición es muy complicado"

Extraterrestres: Rosa hace un Rosco de 23 aciertos en primera vuelta… ¡y Manu logra remontar!

Extraterrestres: Rosa hace un Rosco de 23 aciertos en primera vuelta... ¡y Manu logra remontar!

Publicidad