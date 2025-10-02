Mejores momentos | Programa 5
Typical Martínez gana los 100.000 euros en Juego de pelotas: ¡gracias a una intuición con Alberto Contador!
La familia procedente de Tarrasa se ha convertido en el primer equipo que conquista el mayor premio del concurso.
Estábamos deseando que ocurriera en Juego de pelotas y lo ha conseguido Typical Martínez: ¡es el primer equipo que conquista los 100.000 euros! Alberto, como capitán del equipo, ha estado brillante en esta ronda decisiva y ha sabido jugar muy bien para ganar el gran premio del concurso. Además, sólo él había sobrevivido entre este quinteto familiar.
En la ronda final, Alberto ha preferido jugar con el tema ‘historia’ y descartar ‘música’. La pregunta le ha hecho viajar al año 1982: ¿qué ocurrió entonces? El jugador ha tenido que ir acertando las opciones una a una, tratando de evitar la única incorrecta. La tensión y la ilusión han ido creciendo según iba evitando caer a la piscina.
El momento de mayor suspense ha llegado cuando sólo quedaban dos respuestas. Alberto ha hecho el pequeño amago de elegir ‘Boda de Lady Di’, pero ha acabado situándose sobre ‘Nace Alberto Contador’. Ha elegido bien porque no se ha llevado el pelotazo… ¡y ha dado a Typical Martínez los 100.000 euros! Todo el equipo, incluido el propio Alberto, lo ha celebrado dándose un chapuzón. ¡Revive este momento histórico en Juego de pelotas!
