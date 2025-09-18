“No soy hija de Julio Iglesias”: la divertida confesión de una jugadora de Basaneros

Julio Iglesias es el cantante español más internacional, una de las mayores estrellas de nuestra música. Quizá haya sido el motivo por el que Basaneros se ha decantado por este tema en Juego de pelotas. Sin embargo, la pregunta ha ido por otra de sus facetas: por sus hijos e hijas. ¡Con lo numerosa que es su familia!

El equipo se lo ha tomado con humor al ver los seis nombres que han salido, entre los que había dos opciones incorrectas. Además, una vez confirmadas sus respuestas, Juanra Bonet les ha anunciado que las pelotas no iban a caer todas a la vez, sino “en el riguroso orden que les dé la real gana”.

Con las tres primeras pelotas que han caído, Paco se ha salvado y se ha destapado una de las opciones erróneas. Sin embargo, quedaba otra por desvelarse y estaba entre los tres jugadores aún en liza. “Alguien va a caer”, comentaba el presentador, que les ha preguntado la frase que les gustaría encontrar en la toalla. “Que no soy hija de Julio Iglesias”, ha bromeado Ana. ¿Habrá caído ella al agua? ¡No te lo pierdas!