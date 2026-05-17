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“Ha salido el demonio”: Luis Fonsi “juega sucio” y deja en shock al resto de los coaches

“Ha salido el demonio”: Luis Fonsi “juega sucio” y deja en shock al resto de los coaches

Luis Fonsi en La Voz Kids

“Ha salido el demonio”: Luis Fonsi “juega sucio” y deja en shock al resto de los coaches

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Borja Tamayo
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La interpretación de Victoria ha conquistado a Edurne y, según la reacción de esta nueva talent, la cantante tenía muchas papeletas para convertirse en su coach. Sin embargo, Luis Fonsi ha querido entrar en la ecuación de la manera más radical posible: pulsando el botón del megabloqueo.

Edurne y Ana Mena no lo podían creer. Antonio Orozco, que ya conoce bien este pulsador, ha estallado en carcajadas. Aplaudiendo a su compañero, dejaba claro lo que pensaba de esta estrategia: “¡Ha salido el demonio!”.

“Pensaba que no lo iba a hacer, pero lo hice”, comentaba Fonsi, haciendo oídos sordos a las quejas del resto de los coaches. Y es que se acabó aquello de ir “despacito”: el cantante quería a Victoria en su equipo y no estaba dispuesto a dejarlo en manos del azar.

“Te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que tú brilles”, le decía Fonsi a su nueva talent. Una promesa que lanza para demostrar que este súperbloqueo bien le habrá valido la pena a la concursante. Por mucho que, según el coach, sea “jugar sucio”.

¡Dale play al vídeo y revive este momento de la segunda audición de La Voz Kids!

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