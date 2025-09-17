Batman y Rocky, ¿con espíritu navideño?: el lío de Las Pavanas con un tema que “parecía fácil”

El primer gran fallo de Las Pavanas en Juego de pelotas ha llegado con un tema que “parecía fácil”. El equipo creía que podía dominar cualquier pregunta sobre la Navidad, pero ha acabado perdiendo a uno de sus jugadores. De hecho, ha sido el primero en caer a la piscina en este programa.

Las Pavanas se han encontrado con seis películas muy dispares. Entre ellas, hay cinco cuya trama se desarrolla durante la época navideña. El reto era evitar ponerse en el único fallo. Nada más comenzar a analizar las opciones, parecía que una la tenían bastante clara. “‘Atrapado en el tiempo’ tiene pinta de película de Navidad”, ha asegurado Antonio.

En cambio, había dudas en ‘Batman vuelve’ y ‘Rocky IV’. Tampoco tenían claro el argumento de ‘Mientras dormías’ y Domaris sembraba la sospecha: “Tiene pinta de miedo”. Les ha convencido a todos y es la respuesta que han dejado vacía. Sin embargo, era una de las correctas y esta ronda ha terminado en pesadilla navideña para Ángel. ¡Dale al play!