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¡Hace un pleno!

El reto de Vanesa Romero con el que descubrirás cómo diferenciar un pescado blanco de otro azul

Joseba Arguiñano ha retado a Vanesa Romero con un test con el que descubrirá si la actriz sabe diferenciar el pescado blanco del azul.

El reto de Vanesa Romero con el que descubrirás cómo diferenciar un pescado blanco de otro azul

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¡Qué bien se lo pasan los invitados en Cocina abierta de Joseba Arguiñano! Ya hemos sido testigos de varios retos muy pintorescos con los que el cocinero ha sorprendido a sus invitados.

Y en esta ocasión, Joseba Arguiñano ha retado a la actriz y directora a diferenciar un pescado blanco de otro azul. ¡Y se le ha dado fenomenal! ¿Tendrá algo que ver la profesión de su padre? Vanesa Romero ha confesado que desde niña siempre ha comido y le ha gustado mucho el pescado.

¿Conseguirías hacer un pleno en este divertido test? ¿Sabes cuál es la característica inconfundible para diferenciar el pescado blanco del azul? ¡No te pierdas el vídeo!

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