En el próximo programa de La Voz Kids, los talents de la zona de peligro se lo juegan todo en el Asalto final

Las dos noches de Asaltos han sido galas llenas de magia y emoción en las que hemos tenido la suerte de conocer a los primeros semifinalistas. Tres talents de cada equipo terminaron en la zona de peligro y, el próximo sábado, sabremos quiénes pasan definitivamente de ronda.

El Asalto final promete ser una auténtica locura, con 12 jóvenes estrellas que ya pueden celebrar haber llegado tan lejos en esta edición de La Voz Kids. Una edición en la que el nivel ha estado por las nubes y que ahora, ya entrando en las últimas fases del programa, está dejando actuaciones realmente memorables.

¿Preparado para lo que está por llegar la semana que viene? No te pierdas La Voz Kids, el sábado a las 22 horas en Antena 3.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas