Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Asaltos

Leire lleva el rock a La Voz Kids y pone al público en pie con AC/DC

La talent del equipo de Orozco convirtió el plató de La Voz Kids en un auténtico concierto con ‘Highway to hell’.

Leire en La Voz Kids

Leire lleva el rock a La Voz Kids y pone al público en pie con AC/DC

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Después de conquistarnos en las Audiciones a ciegas, Leire regresó a La Voz Kids dispuesta a dar su mejor versión. La talent se subió al escenario con su guitarra para interpretar ‘Highway to hell’ de AC/DC y convirtió los Asaltos en un auténtico concierto de rock.

Con una enorme seguridad, mucha actitud y una puesta en escena arrolladora, Leire rompió por completo con el ambiente de la gala y contagió su energía a todo el plató. Su interpretación consiguió levantar al público y a los coaches, demostrando que el rock también tiene un hueco en La Voz Kids.

Antonio Orozco, su coach, fue uno de los primeros en reaccionar tras la actuación: “Enhorabuena, nos has puesto las pilas de repente a todos”, le dijo entre sonrisas. Una actuación diferente, valiente y llena de carácter que conquistó a todo el plató.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antonio Orozco y Triana en La Voz Kids

“¿Me puedo hacer un selfie contigo?”: Antonio Orozco pasa de coach a fan de Triana

Antena 3 » Programas » La Voz Kids

Publicidad

Programas

Leire en La Voz Kids

Leire lleva el rock a La Voz Kids y pone al público en pie con AC/DC

Celia en La Voz Kids

La Voz Kids, en directo: Celia deslumbra en los Asaltos con 'Memory' y deja a todos sin palabras

Celia en La Voz Kids

Celia deslumbra en los Asaltos de La Voz Kids con una actuación que deja a todos sin palabras

Eduardo en La Voz Kids
Actuación | Asaltos

Eduardo llena de arte los Asaltos de La Voz Kids y emociona a Antonio Orozco

Antonio Orozco y Antoñito Molina
Mejores momentos | Asaltos

Orozco y Antoñito Molina unen sus voces en uno de los momentos más bonitos de La Voz Kids

Dani en La Voz Kids
Actuación | Asaltos

Dani pone el broche al equipo Fonsi con una actuación que conmueve a todo el plató

El talent cierra hace una inolvidable versión de ‘Never enough’ en el escenario de La Voz Kids.

Lola en La Voz Kids
Actuación | Asaltos

“Se me olvida todo lo malo”: Lola emociona con Malú y vuelve a brillar en La Voz Kids

La talent demuestra por qué el coach decidió pulsar el botón de arrepentimiento con su actuación en La Voz Kids.

Enzo en La Voz Kids

Se come el escenario con su actuación: Enzo se atreve con ‘Roma’ en La Voz Kids

Mila en La Voz Kids

La actuación que emociona a Melody hasta las lágrimas en La Voz Kids

Valeria en La Voz Kids

Valery prende fuego al escenario de La Voz Kids con una actuación llena de fuerza y actitud

Publicidad