Leire lleva el rock a La Voz Kids y pone al público en pie con AC/DC

Después de conquistarnos en las Audiciones a ciegas, Leire regresó a La Voz Kids dispuesta a dar su mejor versión. La talent se subió al escenario con su guitarra para interpretar ‘Highway to hell’ de AC/DC y convirtió los Asaltos en un auténtico concierto de rock.

Con una enorme seguridad, mucha actitud y una puesta en escena arrolladora, Leire rompió por completo con el ambiente de la gala y contagió su energía a todo el plató. Su interpretación consiguió levantar al público y a los coaches, demostrando que el rock también tiene un hueco en La Voz Kids.

Antonio Orozco, su coach, fue uno de los primeros en reaccionar tras la actuación: “Enhorabuena, nos has puesto las pilas de repente a todos”, le dijo entre sonrisas. Una actuación diferente, valiente y llena de carácter que conquistó a todo el plató.

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