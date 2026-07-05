La doble encrucijada de Fikriye marca un dramático punto de inflexión en los próximos capítulos

La tensión se dispara en la exitosa serie de Antena 3 con una sucesión de acontecimientos que promete dejar a la audiencia completamente conmocionada. El destino de uno de los personajes más complejos de la trama pende de un hilo en los nuevos episodios de En tierra lejana, donde los acontecimientos se precipitarán de forma inevitable arrastrando a todo su entorno.

Por un lado, la estabilidad familiar saltará por los aires cuando el secreto más oscuro de Fikriye salga finalmente a la luz, desenterrando mentiras del pasado que ya no se pueden ocultar. Por si fuera poco, este durísimo golpe emocional coincidirá con una alarmante crisis física, ya que su salud empeora a pasos agigantados, situándola en una posición de absoluta vulnerabilidad. Esta tormenta perfecta obligará a los protagonistas a tomar decisiones desesperadas en una agónica cuenta atrás donde los rencores del pasado chocarán de frente con la fragilidad de la vida.

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