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Diego demuestra su gran evolución en La Voz Kids con ‘Limosna de amores’

Diego, que fue el único talent que repitió las Audiciones, emociona a coaches y asesores con un homenaje a Lola Flores.

Diego en La Voz Kids

Diego demuestra su gran evolución en La Voz Kids con ‘Limosna de amores’

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Celia Gil
Celia Gil
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La historia de Diego en La Voz Kids es la de una segunda oportunidad aprovechada al máximo. Después de convertirse en el único talent de la edición en repetir su Audición a ciegas, el talent se subió al escenario de los Asaltos para interpretar ‘Limosna de amores’ de Lola Flores, la misma canción con la que logró cambiar su destino en el programa.

Desde el primer momento quedó claro que Diego disfrutaba cada segundo sobre el escenario. Su naturalidad, su arte y la felicidad con la que defendió la actuación conquistaron de nuevo a coaches y asesores, demostrando todo lo que ha crecido desde su regreso al programa.

Antonio Orozco aprovechó el momento para recordar el camino recorrido por su talent: “La música es un camino hermoso donde a veces hay alguna piedra que otra”, reflexionó el coach, haciendo referencia a la historia en La Voz Kids y destacando la felicidad que Diego transmite.

La sonrisa de Diego durante toda la actuación fue la mejor prueba de que estaba disfrutando de cumplir su sueño. Una interpretación llena de verdad que confirmó que las segundas oportunidades pueden cambiar una historia por completo.

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