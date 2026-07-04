El exclusivo vestido de novia de Taylor Swift: Dior firma el diseño más esperado del año para su boda con Travis Kelce

A la boda de Taylor Swift le rodeaban muchas incógnitas y una de ellas era la firma elegida para su vestido de novia. Durante las últimas semanas se han especulado nombres como Vivienne Westwood, Oscar de la Renta o Stella McCartney. Sin embargo, la artista apostó por Christian Dior Haute Couture, confiando el diseño al director creativo, Jonathan Anderson.

Aunque la pareja ha mantenido el blindaje absoluto sobre la ceremonia y todavía no ha difundido imágenes de Taylor luciéndolo, sí se conocen algunos detalles del estilismo.

Según confirmó el equipo de la cantante a varios medios estadounidenses como People, el diseño fue desarrollado en estrecha colaboración entre Anderson y la propia pareja. "Este es el primer vestido de novia de alta costura que el diseñador crea para una celebridad de renombre mundial. Sus zapatos fueron hechos a medida por Christian Louboutin y la novia lució joyas de Cartier ", declaró su representante en un comunicado.

Una pantalla del Madison Square Garden anuncia la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce | Reuters

El novio no quedó en un segundo plano y Travis Kelce lució un traje de la misma firma y diseñado igualmente por Jonathan Anderson. Al igual que Swift, completó el estilismo con zapatos hechos a medida por Christian Louboutin, reforzando la imagen de la unidad estética de la pareja.

Taylor Swift y Travis Kelce | Getty Images

Celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York, la boda reunió a cerca de un millar de invitados y estuvo protegida por un fuerte dispositivo de seguridad que limitó al máximo las filtraciones.