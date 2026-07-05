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El padre de Mateo

Así es Óscar, el exmarido de Lola interpretado por Xosé Antonio Touriñán: “Es un amigo y confidente”

El gallego interpreta en esta nueva serie a la expareja de una de las protagonistas, con la que tiene un hijo, Mateo.

Así es Óscar, el exmarido de Lola interpretado por Xosé Antonio Touriñán: “Es un amigo y confidente”

Así es Óscar, el exmarido de Lola interpretado por Xosé Antonio Touriñán: “Es un amigo y confidente”

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Patri Bea
Patri Bea
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Xosé Antonio Touriñán da vida a Óscar en Ágata y Lola, la nueva serie que llega a atresplayer el próximo 12 de julio. Es el exmarido de Lola y el padre de su hijo Mateo y mantienen buena relación desde la separación.

“Exmarido sí, pero es amigo, confidente por momentos y colaborador de su parte familiar”, nos cuenta el actor refiriéndose a la relación de su personaje con Lola, interpretada por Eva Martín.

Cuando comienza una nueva relación con otra mujer, es cuando se añade algo de tensión a la relación con su exmujer. ¡Conoce mejor a Óscar a partir del 12 de julio en atresplayer y dándole al play al vídeo de arriba!

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