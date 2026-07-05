Actuación | Asaltos
“Vas a conmover los corazones de medio mundo”: las lágrimas de Antoñito Molina en La Voz Kids
La talent emociona con ‘Confieso’ y recibe una de las predicciones más bonitas de Antonio Orozco en La Voz Kids.
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Hay actuaciones que se escuchan y otras que se sienten. Lucía protagonizó uno de esos momentos en los Asaltos de La Voz Kids con una conmovedora interpretación de ‘Confieso’, de Kany García, que dejó completamente emocionados a coaches y asesores.
La talent consiguió conectar con la canción desde el primer verso y transmitir una sensibilidad que fue creciendo durante toda la actuación. El silencio en el plató lo decía todo, hasta que las emociones terminaron desbordando a Antoñito Molina.
El asesor de Antonio Orozco no pudo contener las lágrimas al finalizar la actuación: “No puedo hablar”, dijo mientras intentaba recomponerse, muy emocionado por lo que acababa de vivir sobre el escenario.
Antonio Orozco también encontró palabras muy especiales para definir a su talent: “Lucía se queda a vivir en las canciones”, aseguró el coach antes de destacar que “la sensibilidad que sale de ti es lo que se merece la canción”. Además, añadió algo que nos dejó conmocionados: “Vas a conmover los corazones de medio mundo”.
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