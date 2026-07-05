El alivio de María José Campanario tras su aplaudido paso por Tu cara me suena

El huracán mediático y artístico provocado por la imitación de Amistades Peligrosas sigue trayendo cola tras las cámaras de Tu cara me suena. Después de revolucionar por completo el plató y dejar boquiabiertos tanto al jurado como a la audiencia, María José Campanario ha querido sincerarse sobre cómo vivió los intensos momentos previos a una de las actuaciones más esperadas y sorprendentes de la televisión reciente.

Con total naturalidad, ha reconocido que el reto le imponía un gran respeto y que los temores casi la traicionan antes de salir a escena: "Pensaba que lo iba a pasar muchísimo peor", ha confesado aliviada tras comprobar el excelente recibimiento del público. Sin embargo, el apoyo incondicional y el sentido del humor de Jesulín de Ubrique resultaron clave para que ese miedo escénico se transformara en pura diversión. Este drástico e inesperado cambio de registro ha servido para que la pareja derroche una complicidad y una frescura inéditas, demostrando que estaban dispuestos a romper con todos los moldes y disfrutar de la experiencia al máximo.

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