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TU CARA ME SUENA
El alivio de María José Campanario tras su aplaudido paso por Tu cara me suena
La invitada estrella de la gala confiesa sus intensos nervios previos y celebra la complicidad vivida en el escenario junto a su marido, Jesulín de Ubrique.
El huracán mediático y artístico provocado por la imitación de Amistades Peligrosas sigue trayendo cola tras las cámaras de Tu cara me suena. Después de revolucionar por completo el plató y dejar boquiabiertos tanto al jurado como a la audiencia, María José Campanario ha querido sincerarse sobre cómo vivió los intensos momentos previos a una de las actuaciones más esperadas y sorprendentes de la televisión reciente.
Con total naturalidad, ha reconocido que el reto le imponía un gran respeto y que los temores casi la traicionan antes de salir a escena: "Pensaba que lo iba a pasar muchísimo peor", ha confesado aliviada tras comprobar el excelente recibimiento del público. Sin embargo, el apoyo incondicional y el sentido del humor de Jesulín de Ubrique resultaron clave para que ese miedo escénico se transformara en pura diversión. Este drástico e inesperado cambio de registro ha servido para que la pareja derroche una complicidad y una frescura inéditas, demostrando que estaban dispuestos a romper con todos los moldes y disfrutar de la experiencia al máximo.
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