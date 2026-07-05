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“Todos queremos ser como él”: las palabras de Orozco a su talent más pequeño de La Voz Kids

El talent emociona con una delicada versión de Sebastián Yatra y vuelve a conquistar el escenario de La Voz Kids.

Tomás en La Voz Kids

“Todos queremos ser como él”: las palabras de Orozco a su talent más pequeño de La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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Tomás volvió a demostrar en los Asaltos de La Voz Kids que tiene una capacidad muy especial para emocionar. El pequeño interpretó ‘No hay nadie más’ de Sebastián Yatra y consiguió emocionar a todo el plató con su voz y con una actuación que puso la piel de gallina.

Su interpretación fue creciendo poco a poco hasta conquistar a coaches, asesores y público, que siguieron la actuación sin perder detalle.

Antonio Orozco fue incapaz de encontrar una explicación para lo que acababa de vivir: “Qué difícil explicar con palabras lo que todo el mundo está viendo”, confesó el coach.

La reflexión más llamativa llegó unos segundos después: "Todos queremos ser como Tomás”, aseguró Orozco, destacando no solo el talento de su talent, sino también la serenidad y la verdad que transmite cada vez que pisa el escenario de La Voz Kids.

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