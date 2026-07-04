UNA BODA DIGNA DE OSCAR
Hollywood se cita en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Brad Pitt, Bradley Cooper o Dakota Johnson, entre los invitados
Taylor Swift y Travis Kelce han celebrado la boda más mediática del año en el Madison Square Garden de Nueva York entre máxima seguridad, aunque poco a poco se van conociendo las estrellas que han acudido a la celebración.
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La boda de Taylor Swift y Travis Kelce no solo reunió a algunas de las mayores figuras de la música y la NFL, los dos ámbitos profesionales de los recién casados, el enlace celebrado en Nueva York también se convirtió en una auténtica alfombra roja para Hollywood.
Intérpretes de primer nivel se dieron cita entre los cerca de mil invitados que asistieron al Madison Square Garden de Nueva York para uno de los eventos más exclusivos del año.
Entre los asistentes destacaron Brad Pitt, Steven Spielberg, Bradley Cooper y Gigi Hadid, Jessica Alba, Hugh Grant, Dakota Johnson, Zoe Kravitz, Ethan Hawke, Jason Sudeikis, Julianne Moore, Brad Pitt, Millie Bobby Brown, Tom Hanks, Adam Scott, Paul Rudd, Sacha Baron Cohen, Reese Witherspoon, Eric Stonestreet o Jimmy Fallon.
También estuvieron presentes la actriz Lena Dunham, amiga íntima de Swift desde hace más de una década, y otras personalidades vinculadas tanto al cine como a la televisión estadounidense, o Adam Sandler, que además tuvo un papel protagonista al oficiar la ceremonia. Eso sí, ni rastro de Blake Livley y Ryan Reynolds.
Además de las grandes figuras de Hollywood, el enlace reunió a destacados artistas como Paul McCartney, Benson Boone, Camila Cabello, Suki Waterhouse, Selena Gomez, Ed Sheeran, Gracie Abrams, las hermanas Haim o Stevie Nicks, así como a numerosas personalidades de la NFL, entre ellas varios compañeros de Travis Kelce en los Kansas City Chiefs.
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