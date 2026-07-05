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Isabel sorprende a Orozco con su mejor actuación en La Voz Kids: “La mejor, con diferencia”

Su potente versión de ‘Lose control’ en el escenario de La Voz Kids deja sin palabras a su coach.

Isabel en La Voz Kids

Isabel sorprende a Orozco con su mejor actuación en La Voz Kids: “La mejor, con diferencia”

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Celia Gil
Celia Gil
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Isabel volvió a demostrar en los Asaltos de La Voz Kids que su evolución dentro del programa no ha dejado de crecer. La joven talent se enfrentó a una de las actuaciones más importantes de la edición interpretando ‘Lose Control’, una actuación con la que sacó a relucir todo su potencial.

Antes incluso de verla subir al escenario, Antonio Orozco ya tenía muy claro lo que pensaba de ella. Durante los ensayos, el coach dejó una reflexión muy importante, ya que Isabel fue su botón de arrepentimiento: “Ella ya ha ganado aquí”.

Sobre el escenario, la talent respondió con una actuación llena de seguridad, fuerza y personalidad que terminó convenciendo por completo a su coach.

Al finalizar, Orozco fue todavía más claro: “Esta ha sido la mejor de tus actuaciones con diferencia en este plató”, le dijo orgulloso antes de animarla a seguir creciendo.

“Estás en una edad en la que todo el rato hay que superarse”, señaló. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

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