Esta tarde en YAS Verano, Miguel Ríos nos hablará de su accidente doméstico

Miguel Ríos es uno de los grandes pioneros del rock en España. Lleva más de seis décadas de trayectoria, desde que comenzó su carrera en los años 60, consolidándose como una de las figuras más importantes de la música en nuestro país. Su mayor éxito internacional llegó en 1970 con "Himno a la alegría", una versión rock inspirada en la Novena Sinfonía de Beethoven.

Sin embargo, el artista, que ha conseguido innumerables éxitos a lo largo de su carrera, se vio obligado a cancelar dos conciertos de su gira tras sufrir un accidente doméstico. Hace apenas seis días anunció su regreso a los escenarios a través de sus redes sociales, donde aseguró que se encontraba muy bien de salud y con muchas ganas de volver.

Hoy estará con nosotros en el plató del programa para contarnos qué ocurrió realmente y cómo ha vivido este contratiempo. Todos los detalles, a partir de las 17:00, en YAS Verano.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas