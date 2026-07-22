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Las reacciones de los vecinos a la expulsión de tres mujeres por llevar burkini en la piscina: "A mí no me dejan bañarme en pelotas"

Tres mujeres fueron expulsadas de una piscina de Burgos por llevar burkinis, tema que ha suscitado debate entre las comunidades religiosas.

Expulsan a 3 mujeres por llevar burkini en la piscina

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Sofía Avendaño
Publicado:

"Expulsan a tres mujeres de las piscinas de Burgos por bañarse con burkini". Este es el titular que recoge el diario 20minutos y que ha abierto debate entre las comunidades religiosas, así como entre los vecinos de Burgos. La prenda cubre prácticamente todo el cuerpo, a excepción de las manos, la cara y los pies.

Los empleados les informaron de que no podían acceder a la piscina por razones de higiene, tal y como recoge la normativa municipal del Ayuntamiento. Según cuentan los empleados, a raíz de esta advertencia, comenzaron a increpar al personal. Tal y como recalcan, no es una cuestión religiosa, sino de higiene, ya que tampoco se pueden utilizar trajes de neopreno o licra a no ser que la persona tenga un certificado medico que justifique su uso. Mañana se reúne el consejo de deportes y el consejo parlamentaria decidirá si se mantiene esta norma.

"Si es una norma, hay que respetarla"

Los vecinos de Burgos han opinado sobre esta situación y todos coinciden en lo mismo: las normas están para respetarlas. Teniendo en cuenta que no es una cuestión de que solo les sea prohibido a las mujeres que llevan burkini, sino a cualquier persona que se meta con ropa en la piscina, tienen claro que no es una exclusión de dicho grupo de mujeres.

Un vecino es contundente: "Si está prohibido, está prohibido. A mí no me dejan bañarme en pelotas". El resto de la comunidad coincide con esta declaración, pues "si es una norma, hay que respetarla" e incluso hay quien va más allá: "Tendrían que usar prendas de baño homologadas. Además, en caso de tener que sacarlas del agua, llevan mucha ropa encima".

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