García- Page habla la catástrofe de La Mierla y rechaza a quienes "enredan" con los incendios: "Nuestro gran objetivo era poner a salvo a la gente"

Una semana después de los catastróficos incendios que están desolando Guadalajara, las llaman siguen sin cesar y los esfuerzos continúan centrados en enfrentarse a un fuego que, advierten las autoridades, aún está muy lejos de su capacidad de extinción..

En La Mierla, el fuego ha arrasado ya más de 30.000 hectáreas y afectado a miles de personas: 34 localidades han sido evacuadas y 14 permanecen confinadas. El viento sumado a las altas temperaturas, hizo del incendio el mayor que ha sufrido Castilla la Mancha en toda su historia: un incendio con una energía liberada equivalente a 11,4 veces la bomba de Hiroshima.

Si embargo, el martes a medio día las autoridades aseguraban que las llamas parecían empezar a ceder a los esfuerzos de la UME y que e fuego evolucionaba favorablemente en comparación a los días anteriores; una "buena noticia" que se vio frustrada horas después con la aparición de otro foco de incendio, esta vez en Selas.

"Desde el primer momento sabíamos que sería un incendio de gran envergadura"

Hoy, el presidente castellanoleonés, Emiliano García-Page se ha personado en Tamajón, pueblo de la zona afectada, en donde se encuentra el Puesto de Mando Avanzado para gestionar la trágica situación que atraviesa Guadalajara en primera persona . Desde allí, cuenta en Espejo Público que hoy parece que pueden respirar mas tranquilos: "El incendio ya está por detrás y nosotros estamos por delante". "Estaba muy claro la enorme complejidad en comparación con otros incendios en España ya que es una zona de alto valor natural, un parque natural", asegura Page.

"Se ha invertido mucho en trabajos preventivos"

Reconoce también el trabajo preventivo a lo largo del invierno para cuidar los montes: "Donde más invertimos es en esos trabajos preventivos". Asegura que en su comunidad hay personal contratado los 12 meses del año y, que cuando no hay incendios, se dedican a cuidar los busques.

"Nuestro gran objetivo era poner a salvo a la gente: ha sido un éxito"

La necesidad principal ante este fuego era poner a salvo a la gente de los, muchísimos, pueblos de la zona. Algo que asegura: "Fue rodado" y se realizó con éxito desde el principio.

"A pesar de las condiciones adversas que estamos teniendo, se han conseguido estabilizar distintos flancos y hoy podemos hablar de fase de estabilización", asegura el presidente de la comunidad. "Entre hoy y mañana queremos abordarlo como estabilizado y de ahí, irá cada vez a menos".

Una vez que esto ocurra, se podrá dar paso al desalojo de todos aquellos vecinos que han tenido que ser desalojados. Unas noticias esperanzadoras para la población de la zona que parece, solo tendrán que lamentar pérdida de un parque natural con miles de hectáreas calcinadas.

"Carroñeros" del fuego

A Page no le tiembla el pulso y menos aún en un asunto de esta gravedad. Ha rechazado con extrema contundencia a quienes politizan este tipo de desastres o lanzan discursos simplistas o ventajistas, calificándoles de "carroñeros" y definiendo sus palabras como "enredos" por los que siente pena perder tiempo.

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