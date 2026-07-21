El empresario Julio Martínez asegura que siguió pagando a las hijas de Zapatero tras dejar de trabajar

Julio Martínez Martínez, empresario investigado en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre el rescate de Plus Ultra, ha declarado este martes ante el juez José Luis Calama y ha ratificado el contenido del escrito que presentó el día anterior. Durante su comparecencia, que se ha prolongado durante unas tres horas y media, ha asegurado que continuó abonando cantidades a la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero pese a que, según su versión, habían dejado de prestar servicios para su consultora.

El empresario ha explicado que Whathefav, sociedad administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, realizó inicialmente trabajos de maquetación para los informes de Análisis Relevante. Sin embargo, ha precisado que esa actividad terminó en 2022 y que, aun así, la empresa siguió percibiendo pagos mensuales.

Pagos tras el fin de la actividad

Según el testimonio de Martínez, las hijas del expresidente comenzaron a colaborar con su consultora en 2020 mediante tareas de maquetación de informes y elaboración de documentos destinados a potenciales clientes. No obstante, ha sostenido que esa colaboración cesó dos años después, mientras la retribución continuó.

De acuerdo con la investigación, Whathefav recibió 243.000 euros de Análisis Relevante entre 2020 y el pasado año. El empresario ha señalado que la mayor parte de esos pagos se produjo cuando la empresa ya no desarrollaba trabajos para la consultora, una afirmación que, según la investigación, respaldaría la hipótesis de que esas cantidades respondían a otros conceptos distintos de los servicios inicialmente contratados.

Señala a Zapatero en la operación de Plus Ultra

Durante su declaración, Martínez también ha insistido en que José Luis Rodríguez Zapatero desempeñó un papel en la operación vinculada al rescate público de Plus Ultra. Ha manifestado que fue el expresidente quien le indicó que recibiría una llamada de directivos de la aerolínea y quien le avisó, mediante un mensaje de WhatsApp, de que la SEPI iba a aprobar la ayuda solicitada cerca de dos semanas antes de que se hiciera oficial.

Asimismo, ha reiterado que pactaron una comisión aproximada del 1% sobre los 53 millones de euros concedidos a la compañía, aunque ha reconocido que desconoce con qué personas realizó las gestiones para lograr esa operación o quién pudo influir en la concesión de la ayuda.

El empresario también ha declarado que Zapatero le presentó a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y que desde entonces fue su interlocutora para las gestiones relacionadas con Venezuela.

Las declaraciones de Martínez llegan después de que el juez imputara a Alba y Laura Rodríguez Espinosa como administradoras de Whathefav. El magistrado considera que la sociedad aparece vinculada de forma indiciaria al entramado investigado y sostiene que su citación como investigadas resulta necesaria para garantizar sus derechos durante el procedimiento.

Por su parte, Zapatero negó en su declaración ante la Audiencia Nacional haber intervenido en el rescate de Plus Ultra y afirmó que la incorporación de sus hijas a la consultora respondía a trabajos profesionales relacionados con tareas de marketing y comunicación.

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