Multa de 1.800 euros a un vecino de Mataró por arreglar su calle: "Me han señalado por vandalismo"

Ser "un buen vecino" puede salirte caro. Ha quedado claro en Mataró, donde un hombre ha sido multado con 1733 euros por reparar los desperfectos de su calle. Denuncia haberse puesto en contacto con el ayuntamiento en distintas ocasiones sin haber recibido ayuda.

Miquel es consciente de que no ha cumplido con la normativa para realizar estos arreglos, pero asegura: "Es muy triste, porque lo hice de buen corazón".

Cuenta que, días después de recibir la multa, el ayuntamiento retiró todo lo que había arreglado, de mala manera, y que años después siguen sin reformarlo: "Me indigna".

"Lo hicieron de cualquier manera"

Asegura que no solo lo hizo por un tema estético, sino por pura seguridad. El suelo sigue al descubierto y se corre el riesgo de que los vecinos tropiecen y se hagan daño. "Cuando vinieron a arrancar este trozo, lo hicieron de cualquier manera. Al mes y pico las baldosas ya estaban completamente rotas". Nos explica, además, que su madre guardaba antiguas losetas de Mataró y que, al probar a encajarlas, vio que quedaban a la perfección: "Los críos pasan por aquí y juegan a saltar sobre ellas".

Miquel afirma no haberse escondido nunca: "Todo esto lo he hecho a plena luz del día". Pese a que su abogado le aconsejó pagar la sanción y así lo hizo, ahora exige que le devuelvan ese dinero: "Solo pido eso. Ni materiales, ni los árboles, ni la mano de obra. Yo no lo hice ni con afán recaudatorio ni, muchísimo menos, de protagonismo".

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