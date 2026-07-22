Un titular muy loco deja sorprendidos a todos los concursantes de La ruleta de la suerte

Este panel de ‘Titular loco’ de La ruleta de la suerte nos ha dejado una anécdota de lo más sorprendente. Después de que Álex resolviera el panel, Jorge Fernández ha preguntado si querían saber la historia real que había detrás del titular. ¡Y obviamente todo el mundo ha dicho que sí!

Resulta que un matrimonio estadounidense estaba de camino a sus vacaciones con su hija y cuando decidieron parar a repostar en una gasolinera, la mujer aprovechó para ir al baño. El problema fue que cuando el marido llenó el depósito, reanudó la marcha sin esperarla y como su hija estaba dormida en el asiento trasero, tampoco se percató de que faltaba su madre.

¡Pasaron 4 horas hasta que el hombre se dio cuenta! Jorge Fernández ha bromeado con esta increíble anécdota: “No quiero ser ese señor de 62 años”, ha dicho, pensando en la gran bronca que provocaría este despiste. La concursante del atril rojo, por su parte, ha añadido que la historia no le suena a olvido y que seguro que el señor se arrepintió en el camino. ¿Y tú, ves posible que fuese un descuido? ¡No te pierdas la anécdota al completo en el vídeo!

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