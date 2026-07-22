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Caso ZP

Marhuenda invita a Zapatero a "olvidarse de cosas raras" y prepararse: "Va a ir a juicio oral y va a sentarse en el banquillo de los acusados"

El periodista destacaba la gravedad del proceso que afronta el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por sus presuntas intercesión y cobro de comisiones derivados del rescate a la aerolínea hispano- venezolana Plus Ultra.

Paco Marhuenda, sobre Zapatero

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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Paco Marhuenda definía como "muy espectacular" la cantidad de documentación relacionada con el caso que ha presentado la defensa de Julio Martínez Sola, presidente de 'Plus Ultra', que no 'Julito' Martínez Martínez. El segundo, empresario 'amigo' de Zapatero, ha señalado ahora presuntas irregularidades del expresidente y sus hijas en los asuntos concernientes al rescate de la compañía aérea que pasó de ser venezolana a española antes de que fuera rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Para muchos analistas 'Julito' ha empezado a tirar de la manta para obtener beneficios legales.

"Los juristas 'sanchistas' dicen tonterías. Ahora ya no nos gustan los arrepentidos"

F. Marhuenda

En esos papeles se "detalla factura a factura" que existió una comisión del 1%, aseguraba el director del periódico La Razón. Además los documentos están acompañados por conversaciones relacionadas. Todo dibuja un escenario "jurídicamente complicado" para Zapatero, según Paco.

El periodista insta a que Zapatero no se distraiga de plantear una estrategia sólida de cara aun juicio que da por hecho, y para el que sugiere al expresidente hacerse con los servicios de un abogado penalista:

"Se debería centrar, sobre todo olvidarse de la amnistía, centrarse en el tema judicial (…) Olvidarse de esas cosas raras de 'el procedimiento, a ver si lo anulamos'... Esto va a ir a juicio oral y va a sentarse en el banquillo de los acusados", concluía Paco Marhuenda.

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