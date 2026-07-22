Caso ZP
Marhuenda invita a Zapatero a "olvidarse de cosas raras" y prepararse: "Va a ir a juicio oral y va a sentarse en el banquillo de los acusados"
El periodista destacaba la gravedad del proceso que afronta el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por sus presuntas intercesión y cobro de comisiones derivados del rescate a la aerolínea hispano- venezolana Plus Ultra.
- El empresario Julio Martínez asegura que siguió pagando a las hijas de Zapatero tras dejar de trabajar
- El magistrado Ruiz de Lara, sobre la colaboración de 'Julito Martínez': "Puede reforzar los indicios contra Zapatero"
- Miguel Ríos, apenado por las acusaciones a Zapatero, arremete contra 'Julito' Martínez: "Está buscando rebajar pena e incluso quedarse con el botín"
- Todo el análisis de las acusaciones de 'Julito' a Zapatero, en atresplayer
Publicidad
Paco Marhuenda definía como "muy espectacular" la cantidad de documentación relacionada con el caso que ha presentado la defensa de Julio Martínez Sola, presidente de 'Plus Ultra', que no 'Julito' Martínez Martínez. El segundo, empresario 'amigo' de Zapatero, ha señalado ahora presuntas irregularidades del expresidente y sus hijas en los asuntos concernientes al rescate de la compañía aérea que pasó de ser venezolana a española antes de que fuera rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Para muchos analistas 'Julito' ha empezado a tirar de la manta para obtener beneficios legales.
"Los juristas 'sanchistas' dicen tonterías. Ahora ya no nos gustan los arrepentidos"
En esos papeles se "detalla factura a factura" que existió una comisión del 1%, aseguraba el director del periódico La Razón. Además los documentos están acompañados por conversaciones relacionadas. Todo dibuja un escenario "jurídicamente complicado" para Zapatero, según Paco.
El periodista insta a que Zapatero no se distraiga de plantear una estrategia sólida de cara aun juicio que da por hecho, y para el que sugiere al expresidente hacerse con los servicios de un abogado penalista:
"Se debería centrar, sobre todo olvidarse de la amnistía, centrarse en el tema judicial (…) Olvidarse de esas cosas raras de 'el procedimiento, a ver si lo anulamos'... Esto va a ir a juicio oral y va a sentarse en el banquillo de los acusados", concluía Paco Marhuenda.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Mariló Montero sugiere que familiares de 'Julito' Martínez le convencieron de marcarse un 'Aldama': "Hay hermanos que están implicados"
- La resaca de los campeones: ¿Qué han hecho los jugadores de la Selección tras la celebración?
- La 'fiebre' por las nuevas camisetas de la Selección: las réplicas se adelantan al lanzamiento oficial
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.
Publicidad