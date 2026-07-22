Mejores momentos | 22 de julio
“¡Me da para el armario!”: Álex muy ilusionado con su panel de 850 euros
Álex lo da todo en este panel y termina haciéndose con 850 euros que le han puesto de lo más contento.
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Covadonga ya había levantado los dos gajos malos de ‘Vacaciones’ en este programa de La ruleta de la suerte, así que, a Álex solo le podía salir algo bueno. Aun así, el concursante estaba nervioso: “No quiero mirar”, ha dicho bromeando y al final, se ha llevado el mejor de todos ¡el de 600 euros!
El concursante del atril azul ha aprovechado la cifra para comprar unas cuantas letras y esclarecer el panel. Pero como aún no lo veía, ha hecho una nueva tirada que ha sido crucial, porque la letra ‘N’ ¡estaba 9 veces! En ese momento ya lo ha tenido mucho más claro, pero ha querido ir a lo seguro y ha comprado una última letra antes de resolver.
En ese momento ya se ha animado, “850, ¿te va bien?”, le ha preguntado Jorge Fernández y Álex ha dicho que le viene perfecto porque ¡le da para el armario! El concursante ha explicado en su presentación que se ha comprado recientemente un piso y que ni siquiera tiene muebles, así que, este panel no le puede haber venido mejor. ¡Enhorabuena Álex! ¡No te pierdas este panel de películas románticas en el vídeo de arriba!
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