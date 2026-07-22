Isabel Aaiún, autora de 'La Potra Salvaje', pone a salvo a sus caballos tras el avance de los incendios en Segovia

Mientras millones de españoles celebraban la victoria de la selección en el Mundial, Isabel Aaiún libraba una carrera contrarreloj lejos de los focos. El avance de las llamas en la provincia de Segovia la obligó a abandonar cualquier otro compromiso para centrarse en proteger a los caballos de su finca y ayudar a otros ganaderos afectados por el incendio.

En declaraciones a este programa, la cantante explicó que fueron momentos de auténtica incertidumbre. El fuego avanzaba con rapidez y el cambio del viento hizo que la situación empeorara en cuestión de minutos. Ante el riesgo de que las llamas alcanzaran la finca, ella y el resto de personas que se encontraban en la zona comenzaron a evacuar a los animales con la mayor rapidez posible.

"Nos dijeron, salir ya, se acerca el fuego"

La situación llegó a ser tan crítica que, como mostró también en varios vídeos publicados en sus redes sociales, tuvieron que tomar una decisión desesperada: soltar a los caballos para que pudieran escapar hacia zonas más seguras. "No sabíamos qué iba a pasar", explicó la artista durante las horas más complicadas de la emergencia, mientras las llamas seguían avanzando impulsadas por el viento.

El incendio, declarado en el entorno de Brieva, ha obligado al desalojo de varios municipios de la provincia y mantiene un amplio dispositivo de extinción. Las imágenes compartidas por Aaiún reflejan una escena que se ha repetido durante estas jornadas: vecinos y ganaderos tratando de poner a salvo a sus animales mientras el fuego amenazaba explotaciones y fincas rurales.

Horas después de la evacuación llegó el alivio. La cantante confirmó que todos sus caballos habían podido ser localizados y que tanto los animales como la finca se encontraban fuera de peligro. A través de sus redes sociales y durante su intervención, quiso agradecer el apoyo recibido y el trabajo de los servicios de emergencia y de los vecinos que colaboraron durante la evacuación. Aunque el incendio continúa activo, Isabel Aaiún reconoce que lo vivido le ha recordado que, por encima de cualquier celebración, "lo importante era salvar vidas".

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