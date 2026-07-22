Giro inesperado: Covadonga pierde su buena racha y Álex se hace con el bote

Covadonga estaba jugando su turno en este panel con bote y Jorge Fernández ha aprovechado para aconsejarle una táctica para conseguir el ‘Gran premio’. La concursante se ha asombrado con la gran idea del presentador: “¡Qué listo eres!”, le ha dicho y el presentador ha explicado que no es por listo, si no porque lleva ¡muchos años!

Siguiendo los consejos del presentador, Covadonga ha terminado haciéndose con el ‘Gran premio’. La concursante ha seguido tirando, incluso ha utilizado la doble letra, pero una palabra se le ha atragantado y ha terminado perdiendo el turno. ¡Una pena!

Así, le ha llegado el turno a Álex, que no ha podido aprovechar mejor la oportunidad. No tenía dinero en su marcador, pero el presentador ha estado de nuevo muy acertado con sus consejos y Álex le ha hecho caso. En dos tiradas magistrales ha conseguido caer en el bote. “¡Muy bien chaval!”, le ha felicitado el presentador muy ilusionado de que todo haya salido como esperaba. Finalmente, ha resuelto por 1.650 euros y ha pasado a jugar la Gran final. ¡Dale al play y no te pierdas el momentazo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas