Yolanda Díaz: "A veces parece poco subir 50 euros el SMI pero es la posibilidad de una familia para dar fruta y pescado a sus hijos"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz se ha sentado hoy en el plató de Espejo Público para charlar con Susanna Griso de los principales temas que sacuden la actualidad política. Díaz ha arrancado haciendo una valoración del IPC adelantado, que ha subido un 0,2% en enero en comparación al mes anterior y ha elevado dos décimas su tasa interanual, hasta el 3%, registrando su valor más alto desde el pasado mes de junio.

Señala que el repunte de la inflación "siempre es preocupante en un país con salarios bajos" y donde "la median salarial es de 1.599 euros y hay que tener en cuenta este pequeño repunte". Señala que su ministerio acaba de cerrar un preacuerdo para subir el salario mínimo un 4,4%, lo que se traduce en 50 euros más al mes. Cree que se puede recomponer en parte el impacto de este repunte y que "si lo viésemos por partes es duro para las familias".

Defiende que un trabajador que tenga una renta de 16.500 euros tendría que estar exento de hacer la declaración de la renta."HaCienda no comparte ese criterio y el impacto lo va a tener en términos de tributos", mantiene.

Rectifica a Aznar en su discurso sobre la jornada laboral

La ministra ha rectificado las palabras de José María Aznar en Espejo Público en las que hablaba sobre la jornada laboral y determinaba que en España se trabaja una media de 37,5 horas a la semana. "No es verdad que la jornada laboral media sea de 37,5 horas, es de 38,2. La reducción que proponemos que es de media hora al día va a permitir que 12 millones de personas trabajadoras, sobre todo mujeres, puedan mejorar su vida. El expresidente habla de un problema vinculado al absentismo y lo liga a las huelgas", señala.

Apunta además que "las huelgas no son causa de absentismo, son derechos laborales" aunque se habla mucho de cómo impacta esta medida en las empresas. Señala que se habla mucho de cómo afectaría esta medida a negocios como las peluquerías, cuando el convenio colectivo de estos negocios ya tiene una jornada inferior a las 37,5 horas. "España es moderna y la estructura de organización se hace en los convenios colectivos".

Ante el dato de que la hostelería madrileña ha incrementado sus beneficios por encima del 100% cree que detrás de esa cifra hay muchas horas extra y el problema es que "tenemos unos trabajadores con exceso de jornada y eso no hace que esas empresas sean más productivas".

"El PP está desnortado y no ejerce una mayoría útil para los españoles"

Yolanda Díaz ha analizado la votación del decreto ómnibus que finalmente el PP ha llevado a cabo a cambio de recortes en las propuestas. "Creo que el PP está desnortado y no ejerce como una mayoría útil para los españoles. Han golpeado a su país por no votar. No tienen una posición de país, quiero un PP que aunque discrepe haga propuestas", señala. Considera además que "votar en contra de la reforma laboral es un desastre".

"Al Papa le respeto mucho y he hablado con él sobre la reforma laboral"

Respecto a las críticas después de decir que había hablado con el Papa Francisco de la necesidad de ajustar los modelos socioeconómicos para que tengan rostro humano, corrobora que tiene una magnifica relación con el Pontífice aunque no se llamen. "Le respeto mucho y cuando hablo de esta reflexión es que he hablado con él, le he dicho que es el gran embajador del trabajo decente no solo porque lo diga, sino porque lo escribe".

Considera Díaz que Sánchez ha demostrado estar a al altura del país y estar en el Gobierno tiene que servir para transformar y eso se está cumpliendo. "Es avanzar en nuevas materias aunque queda mucho por hacer como ampliar los permisos parentales, cumplir con la directiva de conciliación y que al menos 4 semanas de permiso sean retribuidas", reclama.

¿Qué papel debería tener Europa en la era Trump?

Cree que Europa tiene que jugar un papel en un mundo que hoy se debate en el uso de los datos y de la Inteligencia Artificial. "La pugna bipolar entre China y EEUU no puede ser nuestra apuesta. Ahora Trump trabaja en aniquilar el proyecto de la Unión Europea". Pone el ejemplo entre Airbus y Boing, "el proyecto industrial que hemos hecho en Europa le ha ganado comercialmente a Boing".

Opina Díaz que "Trump quiere evitar este modelo en términos de política comercial en el mundo y necesitamos un perfil propio en materia de defensa, política exterior y el manejo de la inteligencia artificial".

La opinión de Yolanda Díaz sobre el 'caso Errejón'

Preguntada por el proceso legal por acoso sexual al que se enfrenta Íñigo Errejón tras la denuncia de Elisa Mouliaá, Yolanda Díaz cree que "estamos ante un caso muy grave" y no quiere bromas con lo que está pasando con las violencias machistas. "Que el peso de la ley actúe de manera contundente". Cuenta que a Errejón le ha llamado por teléfono y pide que el peso de la ley actúe. "Soy clarísima y me parece que esto es muy grave".

"Usted y yo sufrimos violencias todos los días por el hecho de ser mujeres", le ha dicho a Susanna Griso. "El feminismo es un pensamiento que da derechos también a los hombres. No son admisibles las burlas que hay en el mundo de las empresas, me consta que hay padres que se toman los permisos parentales en lugar de hacerlos sus compañeras son sometidos a burlas", añade.

