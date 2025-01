Antonio Garamendi: "Que Yolanda Díaz pretenda manipular palabras del Papa es pasarse bastantes pueblos"

Antonio Garamanedi ha analizado las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz en las que pide que el Gobierno lleve íntegro al Consejo de Ministros el decreto ómnibus que PP y Junts tumbaron la semana pasada. Señalaba además que en sus conversaciones con el papa Francisco había hablado de la necesidad de ajustar los modelos socioeconómicos para que tengan rostro humano.

Ante estas palabras Garamendi mantiene que no da crédito. Él mismo se define como católico pero le sorprende que la ministra hable del Papa de esta manera. "Parece que vamos a irnos todos los empresarios al infierno menos lo que diga la ministra, se pasa bastantes pueblos. Lo digo con toda sinceridad, no tiene nada que ver lo que dice, menciona al PP y a la OITE (organización internacional de trabajo)" . Apunta además que el diálogo social y la propia OITE dicen que el diálogo social es aquel que se produce entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios y en el caso de que no haya Gobierno son los empresarios y los sindicatos pero en ningún caso entre el Gobierno y sindicatos.

"La reducción de la jornada laboral hay que hacerla en convenios colectivos"

Yolanda Díaz ya negocia con Puigdemont tras lograr que Carlos Cuerpo, ministro de Economía, acepte las 37,5 horas de jornada laboral con urgencia y sin cambios. Señala que desde la CEOE no dicen en ningún caso que no se puedan reducir las horas de trabajo, pero sí cree que "hay que hacerlo en los convenios colectivos". "Lo que traslada la ministra es que esto va a ser un tema regulado por el Gobierno [...] y eso es puro populismo.

La opinión de Garamendi sobre el decreto Ómnibus

Apunta Garamendi que el tema de las pensiones es un acuerdo del pacto de Toledo ya establecido y cree que "no se juega con las pensiones, están ahí y son sagradas". No entiende el decreto ómnibus "porque mezcla muchas cosas que no tienen nada que ver y meten el tema de los okupas". "No podemos aprobar una ley que va en contra de la propiedad privada", señala.

Cree que "hay un montón de temas que están en este decreto, que toda España los apoya y no se debe hacer política con este tema" pero que estos temas deben votarse por su cuenta en el Congreso.

"Hay que estar atentos al efecto de la industria y el automóvil"

Según los últimos datos de la EPAha aumenta el número de ocupados. Durante el pasado año se crearon 468.100 puestos de trabajo. "Esto supone un incremento del 2,19% respecto al pasado año", señala. Cree que esta es una buena noticia con la que tenemos que estar contentos y ahí se incluye mucho "el efecto tractor del turismo". "Hay que estar atentos al efecto de la industria y el automóvil", añade.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.