“Vivimos a metros de un monstruo”: un asesino múltiple se instala en una aldea de nueve vecinos en Ourense

Intentos de abuso, asesinatos con hacha, agresiones sexuales, estrangulamientos. Cuatro décadas de horror con un mismo protagonista. Hoy, está en libertad. Y puede ser tu vecino.

El monstruo en la colina

La llegada del nuevo vecino

Antonio Gali Balaguer. En 1979 intentó abusar de dos niñas en Teruel, de once y trece años. En 1982en Zaragoza. Dos años después,. En 2005, esta vez a una mujer en Ourense, a la que asfixió hasta la muerte. Su historial es una sucesión de. Pero las condenas se cumplieron, las penas prescribieron, y en 2025 salió en libertad. Un hombre libre, jurídicamente limpio… pero con las manos manchadas de sangre.

Cuando llegó a A Bola, nadie sospechó nada. Le vieron anciano, enfermo, casi arrastrando los pies. Compró una infravivienda y los vecinos, movidos por la compasión, se volcaron en ayudarle. Le ofrecieron herramientas, comida, apoyo. “Nos dio pena”, confiesan. “Le vimos solo, con las piernas destrozadas, y pensamos que sería un pobre hombre que quería pasar tranquilo sus últimos años”.

No sabían quién era. Ni qué había hecho.

El día que todo cambió

La alcaldesa, María Teresa, fue la primera en descubrirlo. Tardó una semana. Lo hizo por las redes, buscando su nombre tras verlo en el buzón. La curiosidad se convirtió en horror cuando aparecieron los titulares: violaciones, asesinatos, un historial que parecía imposible. “No podía callarlo”, admite. “Se lo conté a los vecinos porque tenían derecho a saberlo. No he cometido ninguna ilegalidad. Solo he dicho la verdad.”

Desde entonces, la convivencia ha cambiado. “No nos molesta, no hace ruido… pero no lo queremos aquí”, dicen los vecinos. El miedo se ha instalado entre las paredes de piedra de la aldea. Un miedo silencioso, de esos que se sienten incluso cuando todo parece en calma.

Un asesino entre nueve almas

El inspector jefe de la Policía Nacional, Serafín Giraldo, no se sorprende: “Cada vez que este tipo ha estado en la calle, ha delinquido. Es normal que los vecinos tengan miedo. Su historial lo dice todo.”

El hombre casi no sale de casa. Vive recluido en la vivienda que restauró con la ayuda de quienes ahora evitan cruzarse con él. No tiene familia, no tiene arraigo, no tiene explicación para haber elegido A Bola. “No sabemos qué le atrae de aquí”, asegura la alcaldesa. “Pero no tiene ningún vínculo. Ninguno.”

Quizá lo más inquietante de esta historia no sea la presencia del asesino, sino la fragilidad con la que el mal se cuela en lo cotidiano. Un buzón con un nombre. Un anciano solitario al que todos ayudan. Una comunidad diminuta que, sin saberlo, abre sus puertas a un hombre con un pasado de horror.

El miedo se ha instalado en A Bola, sí. Pero no es el miedo al crimen. Es el miedo a no poder reconocerlo cuando llama a tu puerta, cojeando, pidiendo ayuda y sonriendo como un vecino más. Porque a veces el monstruo no ruge: susurra, agradece, y se gana tu confianza antes de recordarte de qué está hecho.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.