Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El sábado a las 22h.

Besos y mucha pasión: Paz Padilla y José Corbacho ponen este sábado el broche a la temporada de Emparejados

Joaquín Sánchez y Susana Saborido reciben a la pareja de cómicos, que garantiza risas y confidencias en una noche muy especial.

Besos y mucha pasión con Paz Padilla y José Corbacho en Emparejados: este sábado, último programa de la temporada

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Antena 3 estrena este sábado, a partir de las 22:00 horas, una nueva entrega Emparejados, el gran show de entretenimiento presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido. Será, además, el último programa de la temporada.

Los invitados que pondrán el broche serán Paz Padilla y José Corbacho. Los dos cómicos descubrirán este programa que combina entrevistas, pruebas de concurso, juegos, dating y mucho humor, y todo en pareja.

Promete ser una noche de mucha pasión y llena de besos, algunos inesperados. ¡No te lo pierdas el sábado a las 22 horas en Antena 3!

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Josefa

Josefa consigue un complemento a su pensión por criar a su nieta: "Son 35 euros al mes, pero algo es algo"

Portera derrumbamiento

Hablamos con la portera de un edificio próximo al derrumbamiento en el centro de Madrid: "Parecía humo, no polvo"

Vecino monstruo de A Bola, Ourense

“Vivimos a metros de un monstruo”: un asesino múltiple se instala en una aldea de nueve vecinos en Ourense

Besos y mucha pasión con Paz Padilla y José Corbacho en Emparejados: este sábado, último programa de la temporada
El sábado a las 22h.

Besos y mucha pasión: Paz Padilla y José Corbacho ponen este sábado el broche a la temporada de Emparejados

Mario Biondo, madre
Caso Mario Biondo

La madre de Mario Biondo habla en exclusiva sobre su muerte y Raquel Sánchez Silva: "Yo tengo claro quién fue la persona"

Entrevista 'Barbie Gaza'.
FLOTILLA GAZA

El dardo de 'Barbie Gaza' a Vox : "No querían que volvieran sus compatriotas"

Hanan Alcalde vuelve de su travesía en la flotilla rumbo a Gaza para contar sus vivencias tras ser interceptada por Israel.

Lourdes Montes
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, la primera entrevista en televisión de Lourdes Montes

La mujer del torero se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su historia de amor, su familia y cómo fue convertirse en uno de los rostros más conocidos de la crónica rosa de la noche a la mañana.

“¡El plan ha salido como lo habíamos diseñado!”: Jorge Fernández entusiasmado por la jugada mágica de Bea

“¡El plan ha salido como lo habíamos diseñado!”: Jorge Fernández entusiasmado por la jugada mágica de Bea

¡Qué pena! Los concursantes se quedan sin resolver el panel

¡Qué pena! Los concursantes se quedan sin resolver el panel

Aplicación donantes esperma

El ilegal y desconocido mercado negro de esperma: "¿Quieres que te haga un hijo? Sería de manera natural, haríamos el amor"

Publicidad