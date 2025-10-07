Besos y mucha pasión: Paz Padilla y José Corbacho ponen este sábado el broche a la temporada de Emparejados

Antena 3 estrena este sábado, a partir de las 22:00 horas, una nueva entrega Emparejados, el gran show de entretenimiento presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido. Será, además, el último programa de la temporada.

Los invitados que pondrán el broche serán Paz Padilla y José Corbacho. Los dos cómicos descubrirán este programa que combina entrevistas, pruebas de concurso, juegos, dating y mucho humor, y todo en pareja.

Promete ser una noche de mucha pasión y llena de besos, algunos inesperados. ¡No te lo pierdas el sábado a las 22 horas en Antena 3!