Hablamos con la portera de un edificio próximo al derrumbamiento en el centro de Madrid: "Parecía humo, no polvo"

Un edificio de la calle de Hileras, a escasos metros de la Puerta del Sol de Madrid, se ha derrumbado esta mañana, dejando al menos 10 heridos leves y varias personas desaparecidas.

El edificio estaba en plenas obras de rehabilitación para convertirse en un hotel de cuatro estrellas. En el momento del derrumbe, se estaba trabajando en la fachada del edificio, construido en 1965.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Josefa, portera del barrio. Según nos cuenta, está habiendo muchos problemas para acceder a la calle y a los pisos próximos.

"No se veía nada por el polvo", asegura, "parecía más un incendio que un derrumbe, al principio pensábamos que era humo en vez de polvo".

Ahora mismo, varias dotaciones de bomberos trabajan sin descanso para asistir a los heridos y evitar el colapso en las calles, así como tratar de dar con el paradero de las personas desaparecidas.