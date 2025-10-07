Última hora
Hablamos con la portera de un edificio próximo al derrumbamiento en el centro de Madrid: "Parecía humo, no polvo"
Un edificio en obras a escasos metros de la Puerta del Sol de Madrid se ha derrumbado dejando al menos 10 muertos y varios desaparecidos. Allí, varias dotaciones de bomberos trabajan sin descanso.
Publicidad
Un edificio de la calle de Hileras, a escasos metros de la Puerta del Sol de Madrid, se ha derrumbado esta mañana, dejando al menos 10 heridos leves y varias personas desaparecidas.
El edificio estaba en plenas obras de rehabilitación para convertirse en un hotel de cuatro estrellas. En el momento del derrumbe, se estaba trabajando en la fachada del edificio, construido en 1965.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Josefa, portera del barrio. Según nos cuenta, está habiendo muchos problemas para acceder a la calle y a los pisos próximos.
"No se veía nada por el polvo", asegura, "parecía más un incendio que un derrumbe, al principio pensábamos que era humo en vez de polvo".
Más Noticias
- Esta tarde en Y ahora Sonsoles, la primera entrevista en televisión de Lourdes Montes
- La estrategia de Natalia para convertirse en propietaria: "Mis padres me han donado la parte de arriba de su casa"
- Beatriz Cortázar, sobre el monumental enfado de Cayetano Martínez de Irujo el día de su boda: "Dice que fue muy incómodo"
Ahora mismo, varias dotaciones de bomberos trabajan sin descanso para asistir a los heridos y evitar el colapso en las calles, así como tratar de dar con el paradero de las personas desaparecidas.
Publicidad