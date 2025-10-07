Antena 3 LogoAntena3
Sentencia pionera

Josefa consigue un complemento a su pensión por criar a su nieta: "Son 35 euros al mes, pero algo es algo"

Hablamos con Josefa, la abuela protagonista de esta sentencia pionera, que no solo ha visto recompensado su trabajo económicamente, sino que además se ha reconocido el esfuerzo que ha hecho durante años.

Josefa

Josefa es la protagonista de una sentencia pionera en nuestro país: la justicia le ha reconocido el derecho a cobrar un complemento a su pensión por haber criado a su nieta. Esta cuidó de ella desde que tenía un año y medio y hoy por fin ha conseguido que se le reconozca.

La hija de Josefa y su pareja tenían una situación complicada, ya que ella estaba sumida en las drogas y él, en la cárcel, así que fue Josefa quien decidió hacerse cargo de la niña desde pequeña. "Tampoco era muy libre para trabajar", señala Josefa.

La sentencia le reconoce el derecho a cobrar 35 euros al mes más, una cantidad prácticamente simbólica. "No es mucho, pero algo es algo, yo estoy contenta", nos cuenta.

A día de hoy, Josefa se siente orgullosa de haber sentado precedente y anima a otras mujeres a buscar el reconocimiento que merecen. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

