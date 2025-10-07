Josefa consigue un complemento a su pensión por criar a su nieta: "Son 35 euros al mes, pero algo es algo"

Josefa es la protagonista de una sentencia pionera en nuestro país: la justicia le ha reconocido el derecho a cobrar un complemento a su pensión por haber criado a su nieta. Esta cuidó de ella desde que tenía un año y medio y hoy por fin ha conseguido que se le reconozca.

La hija de Josefa y su pareja tenían una situación complicada, ya que ella estaba sumida en las drogas y él, en la cárcel, así que fue Josefa quien decidió hacerse cargo de la niña desde pequeña. "Tampoco era muy libre para trabajar", señala Josefa.

La sentencia le reconoce el derecho a cobrar 35 euros al mes más, una cantidad prácticamente simbólica. "No es mucho, pero algo es algo, yo estoy contenta", nos cuenta.

A día de hoy, Josefa se siente orgullosa de haber sentado precedente y anima a otras mujeres a buscar el reconocimiento que merecen. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!