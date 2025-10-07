Antena 3 LogoAntena3
Caso Mario Biondo

La madre de Mario Biondo habla en exclusiva sobre su muerte y Raquel Sánchez Silva: "Yo tengo claro quién fue la persona"

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado un tirón de orejas al juzgado que instruyó la investigación para esclarecer la muerte de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, presentadora de televisión. La familia de él aprecia muchas contradicciones en el testimonio que dio ella.

Mario Biondo, madre

Espejo Público
La vida de los familiares de Mario Biondo dio un vuelco en 2013, con el inesperado fallecimiento del cámara de televisión. También la de Raquel Sánchez Silva, entonces mujer de Mario. Su cuerpo fue encontrado sin vida en su domicilio, sin aparentes signos de violencia pero en extrañas circunstancias. La causa oficial de su muerte: suicidio.

La familia del hombre no lo aceptó entonces y a día de hoy sigue sin hacerlo. No han dejado de dar batalla. Siguen insistiendo en demostrar que Mario no se quitó la vida. Los padres del italiano ya demostraron su inconformidad y su poca afinidad con Raquel desde poco después de la trágica noticia, con mensajes muy duros contra ella por los que fueron condenados en 2016.

Este lunes la Audiencia Provincial de Madrid removía unas ascuas casi apagadas. Emitían un auto en el que admite la posibilidad de un homicidio como causa de la muerte. Sin embargo reabrir la causa no parece tan sencillo.

Puntos críticos y contradicciones

"Tengo claro quién fue la persona"

Santina, madre de Mario

La investigación llevada a cabo por las autoridades italianas, desde Palermo habla de "puntos críticos" así como de "contradicciones" cometidas supuestamente por la popular presentadora Raquel Sánchez Silva, entonces esposa de Mario Biondo. Ponen en duda el papel de Raquel en la muerte de Mario.

Santina, madre de Mario, ha hablado en exclusiva con Más Espejo Público y su testimonio ha sido muy contundente: "Yo tengo claro quién fue la persona, pero no lo puedo decir. No una persona, varias personas son las que están involucradas en la muerte de mi hijo".

Susanna Griso, periodista y presentadora de Espejo Público daba su opinión sobre lo que pudo ocurrir: "¿No tenéis la sensación de que esta familia no quiere aceptar lo que ha pasado? Al final, probablemente fue un juego sexual, no un suicidio, que acabó mal".

